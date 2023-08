BOLOGNA (ITALPRESS) – “Abbiamo deciso, come Regione Emilia Romagna, un provvedimento per diversi milioni di euro, affinchè le pmi possano chiedere prestiti in banca con tassi di interesse azzerati per 18 mesi con i Consorzi fidi”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, presentando le nuove misure post alluvione a favore di Pmi e famiglie.

mgg/gsl (Fonte video: Ufficio stampa Stefano Bonaccini)