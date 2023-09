All'Università di Palermo formazione per progetti di Service Learning - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo questo riconoscimento per la metodologia della didattica grazie al nostro centro CIMDU, che introduce un concetto nuovo: non la didattica fine a se stessa, ma una didattica agganciata alla terza missione, ovvero i docenti impareranno nuove tecnologie e metodologie e ciò che insegnano deve essere fortemente legato al territorio”. Lo afferma il Rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri a margine del workshop di formazione dei coordinatori e dei docenti dei Corsi di Studio vincitori dell’avviso di selezione per la realizzazione di progetti di Service Learning.

