 All'ospedale di Perugia intervento multidisciplinare su bambino con disabilità complessa - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

All’ospedale di Perugia intervento multidisciplinare su bambino con disabilità complessa

Redazione

All’ospedale di Perugia intervento multidisciplinare su bambino con disabilità complessa

Mar, 30/12/2025 - 11:30

Condividi su:

L’Ospedale di Perugia ha portato a termine con successo un complesso intervento multidisciplinare su un bambino di 12 anni affetto da disturbo dello spettro autistico, dimostrando ancora una volta l’eccellenza nell’approccio integrato alla cura dei pazienti con disabilità complesse.

Il piccolo paziente, non collaborante a causa della sua condizione, è stato operato nei giorni scorsi da un’équipe combinata che ha visto la collaborazione di specialisti di odontoiatria e chirurgia pediatrica. L’intervento ha previsto la regolarizzazione della capacità masticatoria e la bonifica dentaria, eseguite contemporaneamente alla correzione di un difetto urologico.

L’équipe medica era composta dai dottori Daniele Paradiso, chirurgo odontoiatra, Marco Prestipino, chirurgo pediatrico – direttore di Chirurgia pediatrica, Berardino Melissa, chirurgo pediatrico, e Andrea Trotta, anestesista.La particolarità dell’intervento risiede nella programmazione combinata delle procedure, che ha permesso di utilizzare un’unica anestesia generale, evitando al bambino lo stress e i rischi connessi a una seconda sedazione.

Questa scelta clinica riflette l’approccio patient-centered dell’ospedale, che pone al centro il benessere e la sicurezza del paziente.”Prendiamo in carico le persone con disabilità complessa e cognitivo-relazionale con un percorso diagnostico terapeutico personalizzato”, ha dichiarato il Direttore Generale Antonio D’Urso. “In relazione al ricovero, la permanenza in ospedale deve essere limitata allo stretto necessario, per cui l’obiettivo è quello di eseguire nei tempi più rapidi possibili le indagini necessarie per l’inquadramento diagnostico e per l’eventuale terapia utile alla risoluzione del quadro acuto.

“Il Direttore D’Urso ha inoltre sottolineato come l’obiettivo primario sia “limitare il disagio della persona e dei familiari e facilitare la condivisione del percorso di diagnosi e cura, indipendentemente dalla tipologia e dal grado di disabilità”, grazie a requisiti organizzativi, funzionali, strutturali e tecnologici adeguati.L’intervento rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra diverse specialità mediche e un’attenta pianificazione possano migliorare significativamente la qualità delle cure offerte ai pazienti con bisogni complessi.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Capodanno 2026, ad Assisi e Bastia divertimento e musica ma no ai botti

Trasimeno

Tentato omicidio a San Sisto, 37enne arrestato a Città della Pieve

Assisi

Assisi si mobilita per Alberto Trentini: manifestazione l’1 gennaio 2026 in piazza

in umbria

gli ultimi pubblicati

Perugia

All’ospedale di Perugia intervento multidisciplinare su bambino con disabilità complessa

Star Bene

Campobasso, Bassetti: “Ipotesi topicida per i decessi può spiegare epatite fulminante”
Ultim'ora Italia

Mara Venier in ospedale e l’intervento all’occhio: “Chiudo l’anno così”
Ultim'ora Italia

Potenziavano i motori delle e-bike: sequestrate 295 bici e due denunce

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!