Allo "Zocco Beach" di San Feliciano stasera seconda tappa di “Sun, Moon, Lake” - Tuttoggi.info

Secondo appuntamento, stasera, con “Sun, Moon, Lake”, la rassegna estiva del venerdì ad ingresso gratuito in riva al Trasimeno, presso le strutture dello “Zocco Beach” di San Feliciano. Dopo il successo dell’esordio, sarà ancora la musica selezionata dagli esperti DJ Fred e Dj Alex Simi a farla da padrona, ma stavolta scocca l’ora dell’abbinamento con lo sport. Sono in programma, infatti le finali del Tornei Rionali di Beach Volley e di Basket (3vs3) con le squadre magionesi di Comune, Stazione, Caserino e Casenuove pronte a sfidarsi per l’ambito titolo.

Confermate, dopo il gradimento espresso dal pubblico, bancarelle con il miglior artigianato locale al pari del buon bere, grazie a vini e cocktail dello chalet che si affaccia sul lago, e soprattutto del mangiare locale di qualità con i truck food di “Rosso di Sera a zonzo” con la rivisitazione fast food dei suoi storici piatti, e “Porco Ciucco” con il proprio pieno di sapori.

Tornando alla musica, garantite le migliori hits degli anni’80, ’90 e primi 2000 per un tuffo nel passato in piena allegria. Per info e prenotazioni si può telefonare al numero 3494517735 o 3487049748.





Luogo: Loc. San Feliciano, MAGIONE, PERUGIA, UMBRIA