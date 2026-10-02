Allo scienziato francese Jean Dalibard il Premio "Alessandro Volta" - Tuttoggi.info

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Allo scienziato francese Jean Dalibard il Premio “Alessandro Volta”

ItalPress

Allo scienziato francese Jean Dalibard il Premio “Alessandro Volta”

Ven, 02/10/2026 - 17:03

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COMO (ITALPRESS) – Al Teatro Sociale di Como si è tenuta la cerimonia di consegna del Premio Alessandro Volta a Jean Dalibard. Il celebre fisico francese, docente al Collège de France e Medaglia d’Oro del Centre National de la Recherche Scientifique, è stato premiato per i suoi contributi pionieristici nel raffreddamento laser e nella fisica quantistica: una ricerca che ha permesso di “rallentare” gli atomi portandoli a temperature vicine allo zero assoluto, aprendo la strada ai simulatori e alle tecnologie quantistiche del futuro. I risultati del lavoro di Dalibard trovano oggi applicazione concreta nello sviluppo del calcolo quantistico per la progettazione di nuovi materiali e farmaci; negli orologi atomici di nuova generazione, essenziali per le reti di telecomunicazione e la navigazione satellitare ultra-precisa; e nella sensoristica quantistica applicata alla diagnostica medica e al monitoraggio geofisico. Le laudationes ufficiali sono state pronunciate da due Premi Nobel per la Fisica, Alain Aspect e William D. Phillips. Istituito dalla Società Europea di Fisica in partnership con Acinque, multiutility del settore energia, il Premio Volta celebra il valore della ricerca di base nel nome dello scienziato comasco la cui invenzione della pila ha cambiato la storia.

sat/gtr

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