All'Itt Allievi Sangallo il diploma in 4 anni: autorizzati 3 percorsi - Tuttoggi.info

L’ITT Allievi Sangallo di Terni segna una svolta storica nel panorama educativo locale, avendo ufficialmente ricevuto l’autorizzazione ministeriale per l’attivazione di tre percorsi quadriennali. Questa nuova offerta formativa, che prenderà il via in modo strutturale, coinvolge tre indirizzi strategici per l’economia moderna: Chimica e materiali, Meccanica e Meccatronica e Informatica.

Gli studenti di terza media possono iscriversi ai corsi quadriennali a partire dall’anno scolastico 2026 / 2027 scegliendoli nel modulo di iscrizione all’ITT Allievi Sangallo tramite il portale Scuola in Chiaro.

Cosa sono i percorsi 4+2?

Non si tratta di una semplice sperimentazione, ma di percorsi ormai ordinamentali che permettono agli studenti di conseguire il diploma in soli quattro anni anziché cinque. Il titolo di studio ottenuto ha esattamente lo stesso valore legale e la medesima spendibilità del diploma quinquennale ordinario, garantendo il raggiungimento delle stesse competenze previste per il profilo in uscita tradizionale.

Il modello si basa sulla cosiddetta filiera 4+2: un sistema integrato che vede l’istruzione tecnica collaborare organicamente con gli ITS Academy per offrire, dopo il diploma, altri due anni di alta specializzazione tecnica. A tale scopo, l’ITT Sangallo ha stretto un accordo di rete con l’ITS Umbria Academy, facilitando il passaggio naturale degli studenti verso il conseguimento di un titolo di Tecnico Superiore (livello EQF 5) in soli sei anni totali.

Le caratteristiche dell’offerta formativa

Per garantire una preparazione di alta qualità in un tempo ridotto, la didattica viene profondamente rinnovata attraverso:

• Didattica Laboratoriale e Innovativa: Si punta su metodologie moderne e un uso intensivo dei laboratori per un apprendimento pratico e coinvolgente.

• Potenziamento STEM e Lingue: Sono rafforzate le discipline scientifiche e l’apprendimento dell’inglese tramite moduli CLIL e certificazioni internazionali.

• Aziende in Cattedra: Le lezioni vedranno il coinvolgimento diretto di esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni per allineare la scuola ai fabbisogni del territorio.

• Formazione “On the Job”: I percorsi di formazione scuola-lavoro sono potenziati e iniziano precocemente, già dal secondo anno di studio.

• Tempo Scuola Rimodulato: L’orario settimanale prevede 34 ore nel primo biennio e 36 ore nel secondo biennio, con rientri pomeridiani spesso dedicati esclusivamente alle attività pratiche.

Perché un giovane dovrebbe scegliere la Filiera 4+2?

Scegliere questo percorso significa mettersi in linea con gli standard della maggior parte dei paesi europei, dove gli studi superiori terminano a 18 anni. È la scelta ideale per studenti curiosi e creativi che vogliono affacciarsi al mondo degli adulti con un anno di anticipo.

Quali opportunità dopo il Diploma?

Il diplomato può scegliere tra tre strade principali

1. Lavoro: Inserirsi immediatamente in settori ad alta richiesta occupazionale grazie a competenze tecniche subito spendibili

2. ITS Academy: Proseguire la specializzazione tecnica per altri due anni e raggiungere il successo professionale con una qualifica di alto livello.

3. Università: Iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria, forti di una solida base scientifica e tecnologica.

Questo percorso è come una corsia preferenziale ad alta velocità: permette di raggiungere lo stesso traguardo dei compagni di altri istituti in meno tempo e con un motore più potente, alimentato dal contatto diretto con l’innovazione e le imprese.

