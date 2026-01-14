 All'Itt Allievi Sangallo il diploma in 4 anni: autorizzati 3 percorsi - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

All’Itt Allievi Sangallo il diploma in 4 anni: autorizzati 3 percorsi

Redazione

All’Itt Allievi Sangallo il diploma in 4 anni: autorizzati 3 percorsi

Mer, 14/01/2026 - 15:47

Condividi su:

L’ITT Allievi Sangallo di Terni segna una svolta storica nel panorama educativo locale, avendo ufficialmente ricevuto l’autorizzazione ministeriale per l’attivazione di tre percorsi quadriennali. Questa nuova offerta formativa, che prenderà il via in modo strutturale, coinvolge tre indirizzi strategici per l’economia moderna: Chimica e materiali, Meccanica e Meccatronica e Informatica.

Gli studenti di terza media possono iscriversi ai corsi quadriennali a partire dall’anno scolastico 2026 / 2027 scegliendoli nel modulo di iscrizione all’ITT Allievi Sangallo tramite il portale Scuola in Chiaro.

Cosa sono i percorsi 4+2?

Non si tratta di una semplice sperimentazione, ma di percorsi ormai ordinamentali che permettono agli studenti di conseguire il diploma in soli quattro anni anziché cinque. Il titolo di studio ottenuto ha esattamente lo stesso valore legale e la medesima spendibilità del diploma quinquennale ordinario, garantendo il raggiungimento delle stesse competenze previste per il profilo in uscita tradizionale.

Il modello si basa sulla cosiddetta filiera 4+2: un sistema integrato che vede l’istruzione tecnica collaborare organicamente con gli ITS Academy per offrire, dopo il diploma, altri due anni di alta specializzazione tecnica. A tale scopo, l’ITT Sangallo ha stretto un accordo di rete con l’ITS Umbria Academy, facilitando il passaggio naturale degli studenti verso il conseguimento di un titolo di Tecnico Superiore (livello EQF 5) in soli sei anni totali.

Le caratteristiche dell’offerta formativa

Per garantire una preparazione di alta qualità in un tempo ridotto, la didattica viene profondamente rinnovata attraverso:

• Didattica Laboratoriale e Innovativa: Si punta su metodologie moderne e un uso intensivo dei laboratori per un apprendimento pratico e coinvolgente.

• Potenziamento STEM e Lingue: Sono rafforzate le discipline scientifiche e l’apprendimento dell’inglese tramite moduli CLIL e certificazioni internazionali.

• Aziende in Cattedra: Le lezioni vedranno il coinvolgimento diretto di esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni per allineare la scuola ai fabbisogni del territorio.

• Formazione “On the Job”: I percorsi di formazione scuola-lavoro sono potenziati e iniziano precocemente, già dal secondo anno di studio.

• Tempo Scuola Rimodulato: L’orario settimanale prevede 34 ore nel primo biennio e 36 ore nel secondo biennio, con rientri pomeridiani spesso dedicati esclusivamente alle attività pratiche.

Perché un giovane dovrebbe scegliere la Filiera 4+2?

Scegliere questo percorso significa mettersi in linea con gli standard della maggior parte dei paesi europei, dove gli studi superiori terminano a 18 anni. È la scelta ideale per studenti curiosi e creativi che vogliono affacciarsi al mondo degli adulti con un anno di anticipo.

Quali opportunità dopo il Diploma?

Il diplomato può scegliere tra tre strade principali

1. Lavoro: Inserirsi immediatamente in settori ad alta richiesta occupazionale grazie a competenze tecniche subito spendibili

2. ITS Academy: Proseguire la specializzazione tecnica per altri due anni e raggiungere il successo professionale con una qualifica di alto livello.

3. Università: Iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria, forti di una solida base scientifica e tecnologica.

Questo percorso è come una corsia preferenziale ad alta velocità: permette di raggiungere lo stesso traguardo dei compagni di altri istituti in meno tempo e con un motore più potente, alimentato dal contatto diretto con l’innovazione e le imprese.

Per ulteriori informazioni:

Open Day il 17 e 24 gennaio

https://www.ittterni.edu.it/pagine/percorsi-di-studio

telefonare per appuntamento al numero 074461241

I

Luogo: ITT ALLIEVI SANGALLO DI TERNI, CESARE BATTISTI, 131, TERNI, TERNI, UMBRIA

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

San Ponziano, la preghiera per i giovani “a cui si vendono alcol e fumo” e il monito sul suicidio assistito IMMAGINI

Spoleto

“Geometri introvabili”, ANCE chiede di ripristinare il corso CAT allo ‘Spagna-Campani’

Spoleto

TEDxSpoleto 2026: successo e sold out per la quinta edizione dedicata al “Genio dell’Uomo – Ad Motum Mutandum”

in umbria

gli ultimi pubblicati

Top News ITALIA

Nordio “Sul referendum l’Anm ha paura di confrontarsi con me”

Top News ITALIA

Migliorano le aspettative delle imprese su crescita e salari

Pillole Italpress

Affitti, come funziona il canone concordato

Top News ITALIA

E’ morta l’ex ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!