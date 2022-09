All’Isola Polvese torna POESIÆUROPA | Il programma

Il festival è promosso in partnership con: Parlamento Europeo, Umbrò, Università degli Studi di Perugia, Provincia di Perugia, Regione Umbria, Arpa Umbria, Forum Austriaco di Cultura, Accademia d’Ungheria, Danish Art Foundation, Goethe Institut, Ambasciata d’Irlanda, Istituto Camões, Provincia di Perugia, Centro scritture.

Le finalità del festival

L’evento, posto sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo intende proporre, in continuità con le precedenti edizioni, una riflessione sulla cultura europea, quale ‘crogiolo che non cessa di ribollire, amalgamare, fondere, bruciare, consumare’, per dirla con il Claudio Magris di Danubio (Garzanti, 1986). Vuole farlo, come sempre, partendo dalle voci della poesia, per riconsiderare il valore delle radici umanistiche e spirituali dell’Europa e costruire insieme visioni per il futuro. E, come lo scorso anno, intende farlo ponendosi in sinergia con la visione del piano Next Generation Eu, che ha posto in essere le basi per la ripresa, la trasformazione delle economie dei Paesi membri dell’Unione Europea e la costruzione di visioni per il futuro al fine di rendere l’Europa in senso lato più resiliente, digitale, verde, e di esprimere le prospettive di una generazione giovane, proiettata oltre il Novecento e coerente con la visione promossa, appunto, dal piano Next Generation Eu.

Eppure, in questa quarta edizione la terza in presenza nella suggestiva cornice dell’Isola Polvese del Lago Trasimeno, molte sono, al di là degli aspetti di continuità con le edizioni precedenti, le novità. A cominciare dai temi indagati: le interazioni tra linguaggio della letteratura e l’attualità, il ruolo formativo del patrimonio umanistico, il rapporto tra il paesaggio ereditato dalla cultura europea e il paesaggio come valore ecologico. Ancora: il binomio geopolitica-letteratura, con particolare riferimento agli scenari europei collegati al confronto tra le tradizioni russa e ucraina, di una stringente attualità. E, infine, l’accento posto su una politica culturale che ponga le scelte formative, artistiche ed editoriali al centro di un orientamento sociale di orizzonte europeo.

“POESIÆUROPA, anche in questa sua quarta edizione, conferma le sue linee programmatiche, il suo orientamento internazionale, nella fattispecie europeo, e la sua vocazione formativa e di ricerca, in quanto dà la possibilità a giovani studiosi e ricercatori di partecipare con delle borse di studio, come già annunciato in precedenza e diffuso dai media e dai canali social dell’Associazione”. spiega la presidente di ARCI Spazio Humanities APS, Maria Borio – poetessa, dottore di ricerca in Letteratura italiana e redattrice di ‘Nuovi Argomenti’ . “I giovani studiosi e ricercatori saranno chiamati non solo a seguire le tre giornate di incontri – prosegue Maria Borio – ma anche a presentare i loro lavori di ricerca o creativi. Nell’alveo della sinergia che si è venuta a costituire tra sguardo internazionale e sguardo formativo e di ricerca, inoltre, cerchiamo di proporre un’iniziativa che miri all’eccellenza in ogni sua forma e che parta, sì, dalle voci della poesia, ma che, poi, si apra anche ad altre questioni”.

I temi

Ed è proprio in questo aspetto che risiede la novità principale della quarta edizione di POESIÆUROPA: quest’anno, infatti, il programma è, in particolar modo, articolato attraverso delle tavole rotonde e dei forum, ai quali prenderanno parte autori che provengono da vari Paesi europei, e che sono dedicati a tre temi fondamentali. In primo luogo, una riflessione sul binomio economia ed etica, oltre che sul rapporto che intercorre tra poesia, natura ed ecologia, e su una proposta di integrazione tra parte artistico-creativa, risorse culturali e prospettive sociali. Poi, un dibattito incentrato sulla geopolitica, calata, quest’ultima, nel contesto internazionale, data l’attuale situazione ucraina. Infine, per il pomeriggio di venerdì 23 settembre, dalle 14.30 alle 17.00, è prevista la tavola rotonda dal titolo ‘Quale cultura per l’Europa?’, cui seguirà la presentazione del Master Universitario di I livello in Textualities promosso da ARCI Spazio Humanities APS e dall’Università degli Studi di Perugia. Oltre al magnifico rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero, a questa tavola rotonda prenderanno parte due europarlamentari (Massimiliano Smeriglio e Camilla Laureti), Camilla Lo Schiavo della Fondazione Symbola e Paolo Pigliacelli di Federparchi, che dibatteranno su questioni che amplieranno gli orizzonti, integrandoli in questioni più specificamente rivolte alla società civile.

Altro tratto caratterizzante dell’edizione del 2022 è la passeggiata ‘patrimoniale’, a cura di ARPA Umbria, prevista per il pomeriggio di sabato 24 settembre, nel corso della quale i partecipanti avranno la possibilità di visitare i luoghi più significativi dell’Isola Polvese. Seguirà, tra le 17.00 e le 19.00, un reading intitolato ‘L’impronta dell’acqua, che si svolgerà in dialogo multimediale con artisti (di arte figurativa) che hanno fatto del tema dell’acqua e dell’ambiente del lago i soggetti principali delle loro opere.

Il programma

Questo il programma delle tre giornate d’eccezione del 22, 23 e 24 settembre:

Giovedì 22 settembre

Villa Polvese

ore 15:30-16:30 The sea has many voices… Natura e letteratura

Lectio di Massimo Natale

16:30-18:30 FORUM I

Interventi dei vincitori di borsa di studio

(Moderano Maria Borio e Lorenzo Cardilli)

21:00 READING

Venerdì 23 settembre

Monastero S. Secondo

ore 09:30-11:30 POESIA E ECONOMIA ETICA (tavola rotonda) – Adele Bardazzi (Italia), Maria Borio (Italia), Lisa Jeschke (Germania), Martin Rueff (Francia), Martin Glaz Serup (Danimarca), Gian Mario Villalta (Italia)

ore 12:00-13:00 FORUM II

Interventi dei vincitori di borsa di studio

(Moderano Stefano Giovannuzzi, Renata Morresi e Italo Testa)

ore 13:30 lunch (area archeologica Monastero S. Secondo)

ore 14:30-17:00 QUALE CULTURA PER L’EUROPA? (tavola rotonda) – Camilla Lo Schiavo (Fondazione Symbola), Camilla Laureti (European Parliament), Maurizio Oliviero (Rettore dell’Università degli Studi di Perugia), Paolo Pigliacelli (Federparchi), Massimiliano Smeriglio (European Parliament)

ore 17:15-17:30 PRESENTAZIONE DEL MASTER IN TEXTUALITIES, promosso da ARCI Spazio Humanities APS e dall’Università degli Studi di Perugia

ore 17:45-18:45 PROGETTO SCUOLE

A cura di Roberto Contu e Sergio Pasquandrea

Villa Polvese

ore 20:30 READING – Renata Morresi, Lidia Riviello, Antonio Riccardi, Martin Rueff, Stefan Schmitzer, Peter Sirr, Italo Testa, Gian Mario Villalta / SPAZIO MULTIMEDIA – Roberto Cescon e Tommaso Di Dio / CONCERTO

Sabato 24 settembre

Monastero S. Secondo

ore 09:30-12:30 GEOPOLITICA E LETTERATURA (tavola rotonda) – Marzia D’Amico (Italia), Ana Marquez Gastão (Portogallo), Roland Orcsik (Ungheria), Luca Paci (Italia), Piero Salabè (Italia), Mario Santagostini (Italia), Stefan Schmitzer (Austria), Peter Sirr (Irlanda)

ore 12:30 lunch (Villa Polvese)

Villa Polvese

ore 15:00-16:30 FORUM III

Interventi dei vincitori di borsa di studio

(Moderano Gabriel Del Sarto, Marilena Renda e Flavio Santi)

Canneto/Passeggiata Patrimoniale

ore 17:00-19:00 READING “L’IMPRONTA DELL’ACQUA” – Gabriel Del Sarto, Vera Lúcia de Oliveira, Maddalena Lotter, Ana Marquez Gastão, Moira Egan, Lisa Jeschke, Roland Orcsik, Stefano Raimondi, Marilena Renda, Flavio Santi, Mario Santagostini, Luigia Sorrentino, Mariagiorrgia Ulbar

In dialogo multimediale con Roberto Ghezzi e Marta Predicatori nell’ambito del progetto Passeggiata Patrimoniale del Consiglio d’Europa in collaborazione con Arpa Umbria