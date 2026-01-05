 Allerta meteo, i vigili del fuoco annullano tutte le discese della Befana - Tuttoggi.info
Allerta meteo, i vigili del fuoco annullano tutte le discese della Befana

Redazione

Allerta meteo, i vigili del fuoco annullano tutte le discese della Befana

Lun, 05/01/2026 - 19:45

Nella serata di oggi, lunedì, visti gli aggiornamenti sull’allerta meteo per la giornata dell’Epifania in Umbria, il Comando dei vigili del fuoco di Perugia ha deciso, con rammarico, di annullare per motivi di sicurezza tutte le discese della Befana.

Il tradizionale volo era previsto nelle principali piazze della provincia:

· Perugia (Piazza IV Novembre)
· Gubbio (Piazza Grande)
· Spoleto (Piazza Garibaldi)
· Città di Castello (Piazza Gabriotti)
· Gualdo Tadino (Piazza Martiri della Libertà)
· Todi (Piazza del Popolo)
· Foligno (Piazza della Repubblica)

Verifica in corso per la consegna delle calze

Per quanto riguarda la consegna delle tradizionali calze ai bambini, l’eventuale svolgimento e le relative modalità di sicurezza sono al momento in fase di valutazione da parte di ciascun Comune coinvolto. Una decisione definitiva sarà comunicata a seguito di un ulteriore aggiornamento meteorologico nella mattinata di domani, 6 gennaio.

Si invitano pertanto i cittadini a fare riferimento agli avvisi ufficiali che le singole Amministrazioni Comunali diffonderanno a partire dalle prime ore di domani, per conoscere l’effettiva conferma dell’evento, gli orari e i luoghi eventualmente stabiliti.

I vigili del fuoco ringraziano sin d’ora la cittadinanza per la comprensione, ribadendo che la sicurezza delle persone – sia del pubblico che degli operatori – rimane il principio guida di ogni decisione operativa.

