Avrebbe abusato di un minorenne sfruttando il suo ruolo di allenatore di una società di basket di Roma. Per questo è finito in manette un italiano accusato di violenza sessuale aggravata e continuata. L’uomo in passato era già stato condannato, con sentenza irrevocabile, per violenza sessuale aggravata in danno di minori, per fatti analoghi commessi sempre in ambito sportivo.

