Alleanza tra pubblico e privato per la legalità sul territorio - Tuttoggi.info

SPARANISE (CASERTA) (ITALPRESS) – Creare valore per i territori per migliorare la sicurezza nelle città e province del Paese. Questi i presupposti dell’iniziativa “Alleanza pubblico-privato: insieme per la legalità” organizzata a Sparanise, in provincia di Caserta, da European House – Ambrosetti in collaborazione con Axpo Italia, quarto operatore sul mercato libero dell’energia nazionale e Calenia Energia, società del gruppo. Dall’indice di sicurezza dei territori italiani emerge come in ben 27 province presistano livelli di criminalità elevati e oltre 23 milioni di persone vivano in province ad alta o medio-alta criminalità.

