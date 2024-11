All’Autodromo di Magione una domenica a tutto gas

Dalle 9 si sono accesi i motori all’Autodromo dell’Umbria, a Magione, dove è di scena la ‘Due ore Enducance’, appuntamento conclusivo del Campionato italiano Velocità in circuito.

Un week-end che vede in pista anche la ‘Due ore storiche – XXV Trofeo Bartoli’, la Gara Club Prototipi e la Formula 850.

Quella di Magione è l’ultima tappa del Campionato italiano velocità in Circuito Auto storiche. Nel 2024 sette sono stati i round, iniziati all’Autodromo di Vallelunga. La competizione è poi approdata in Sicilia, dove l’Autodromo di Pergusa ha ospitato il secondo round, per proseguire in Emilia Romagna al Misano World Circuit. Il quarto appuntamento si è svolto al Mugello Circuit, seguito dai round successivi: all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e al leggendario Tempio della Velocità, l’Autodromo Nazionale Monza.