Allarme truffe via Sms sulla TARI, Comune avvisa i cittadini - Tuttoggi.info

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Allarme truffe via Sms sulla TARI, Comune avvisa i cittadini

Davide Baccarini

Allarme truffe via Sms sulla TARI, Comune avvisa i cittadini

Mar, 14/04/2026 - 18:47

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Un nuovo tentativo di frode digitale sta prendendo di mira i residenti di Gualdo Tadino. Negli ultimi giorni, numerose segnalazioni hanno fatto scattare l’allarme presso gli uffici comunali: molti cittadini hanno ricevuto messaggi SMS ingannevoli riguardanti presunte irregolarità o mancati pagamenti della TARI, la tassa sui rifiuti.

Il meccanismo della truffa è semplice ma insidioso. Messaggi inviati a tappeto invitano gli utenti a contattare d’urgenza un numero telefonico (nella foto) indicato nel testo per “regolarizzare” la propria posizione tributaria. L’obiettivo dei malintenzionati è far leva sulla paura di sanzioni o aggravamenti economici per spingere il cittadino a richiamare e, successivamente, estorcere dati personali o bancari.

Il Comune di Gualdo Tadino è intervenuto prontamente per fare chiarezza e tutelare la cittadinanza. Attraverso una nota ufficiale, l’Amministrazione ha precisato che si tratta di tentativi di truffa in piena regola. L’Ente, infatti, ha ribadito di non utilizzare mai gli SMS per richiedere contatti telefonici finalizzati a pagamenti o verifiche fiscali, né tantomeno per sollecitare l’invio di coordinate bancarie.

Le raccomandazioni delle autorità sono tassative per evitare di cadere nel tranello:

  • Non richiamare: Evitare assolutamente di contattare i numeri indicati negli SMS sospetti.
  • Proteggere i dati: Non fornire mai informazioni personali, codici o dati bancari via messaggio o telefono.
  • Cancellare: Eliminare immediatamente il messaggio ricevuto per evitare errori accidentali.

Per chiunque avesse dubbi sulla propria reale posizione Tari, il Comune invita a utilizzare esclusivamente i canali ufficiali. È possibile contattare l’Ufficio Tributi ai numeri: 075-9150227 | 075-9150204 | 075-9150205 | 075-9150241 oppure scrivere a: tributi@tadino.it. L’invito rivolto alla comunità è quello di mantenere altissimo il livello di attenzione e di segnalare tempestivamente ogni episodio sospetto alle forze dell’ordine o agli uffici comunali, così da contrastare un fenomeno purtroppo sempre più diffuso e aggressivo.

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