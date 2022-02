Allarme furti al Trasimeno, controlli notturni dei carabinieri - Tuttoggi

Dopo l'allarme furti in diverse zone del Trasimeno, carabinieri in campo martedì sera per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini

Allarme furti al Trasimeno ed i carabinieri corrono ai ripari con controlli straordinari soprattutto in orario serale. Martedì sera, in particolare, sono stati realizzati numerosi posti di blocco da parte dei carabinieri della Compagnia di Città della Pieve nei comuni di Castiglione del lago, Tuoro, Passignano e Magione.

Varie le pattuglie impiegate, così come le zone presidiate dai militari, tra le quali anche le frazioni di Panicarola, Torricella e le zone più recentemente colpite dai furti in abitazione.

In particolare, sono stati controllati 59 veicoli e 69 persone, multando 3 automobilisti per violazioni al Codice della strada. Un uomo di 42 anni, marocchino, è stato invece trovato in possesso di 1 grammo di cocaina e per questo segnalato in prefettura come assuntore. Controlli anche sul fronte della normativa anti-Covid, nei confronti di una attività e 23 green pass: tutto è risultato essere regolare.

Nei giorni precedenti, inoltre, la presenza dei carabinieri della Compagnia di Città della Pieve nelle strade della provincia ha permesso di sottoporre a controllo complessivamente 443 persone, di cui 99 con precedenti di polizia, e 236 veicoli. Durante queste attività, sono state elevate 15 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo pari a 2.476 euro.