Falso allarme bomba all'Unicredit | Indagini in corso per trovare il responsabile (FOTO) - Tuttoggi

Un falso allarme bomba che ha causato disagi a non finire stamattina a Santa Maria degli Angeli. Uno scherzo di pessimo gusto ai danni dell’Unicredit della centralissima Piazza Garibaldi, a due passi dalla Basilica papale angelana. Traffico chiuso, imponente schieramento di forze dell’ordine sul posto, e in generale paura per quello che alla fine si è rivelata una vera e propria bufala.

L’ispezione, fanno sapere le forze dell’ordine sul posto, ha dato esito negativo: nessun ordigno è stato trovato, ma continuano le indagini per trovare i responsabili, ossia la persona che, telefonando in banca, ha fatto scattare l’allarme.

Secondo le prime informazioni, infatti, ad allertare i dipendenti della banca, in Piazza Garibaldi, sarebbe stata una telefonata anonima che annunciava una bomba all’interno dell’edificio. Subito sono scattate le procedure di sicurezza, con l’arrivo dei carabinieri guidati dal tenente colonnello Marco Vetrulli, la polizia di Stato agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, l’Esercito e gli artificieri, oltre alla polizia locale agli ordini del comandante Antonio Gentili.

A metà mattinata è arrivata anche la prima cittadina Stefania Proietti, che stigmatizza l’atto: “Fosse vero sarebbe gravissimo, ma viene da chiedersi chi potrebbe fare scherzi del genere in momenti critici come questo“.

