All'Arena del Barton Park cresce l’attesa per Nanni Moretti - Tuttoggi.info

Fino al 31 luglio il Festival FuoriPost fa incontrare ai cittadini i protagonisti del cinema italiano

Perugia in questi giorni è al centro dell’universo cinematografico italiano, grazie al festival FuoriPost che sta portando ogni sera alcuni tra i più interessanti e attivi protagonisti della stagione cinematografica appena conclusa all’arena del Barton Park. Da mercoledì è partita la programmazione di film presentati dai registi, con attori e produttori chiamati a partecipare agli incontri.

Grande riscontro di pubblico per i primi due appuntamenti, quello del 24 con il rapper e scrittore Luca Mascini, in arte Militant A e leader della band Assalti Frontali, giunto a Perugia insieme al regista Paolo Fazzini e quello di giovedì 25 con Alba Rohrwacher e Saverio Costanzo. Questa sera sarà ospite invece il regista Carlo Sironi per presentare “Quell’estate con Irène”, produzione italo-francese che ha ottenuto una candidatura ai Nastri d’Argento.

Cresce intanto l’attesa per l’appuntamento di domani quando tornerà in città Nanni Moretti, che incontrerà il pubblico a margine della proiezione del film “Aprile” e dopo aver presentato il suo cortometraggio “Il grido d’angoscia dell’uccello predatore (20 tagli d’Aprile)”.

Si proseguirà domenica con Filippo Gregoretti e Tai-Hsuan Huang che presenteranno il documentario “Io, il tubo e le pizze” del compianto regista Ugo Gregoretti.

L’attore Edoardo Pesce e il regista Enrico Maria Artale saranno al FuoriPost lunedì per la presentazione di “El paraiso”, Leandro Picarella è atteso per il 30 luglio con il suo “Segnali di vita”, mentre l’ultimo evento in programma vedrà protagonista Irene Dorigotti con “Across”, mercoledì 31.

Gli eventi che stanno animando l’Arena estiva di quest’anno hanno offerto l’occasione per dar vita a un ulteriore progetto: alcuni degli ospiti intervenuti, a partire da Luigi Di Capua dei The Pills che ha presenziato la proiezione del suo primo lungometraggio lo scorso 8 luglio, sono stati invitati dallo staff dell’Anonima Impresa Sociale a visitare la città e alcune delle sue bellezze. Durante queste passeggiate che hanno toccato luoghi culturali del centro storico come la Galleria Nazionale dell’Umbria o la casa-museo di Palazzo Sorbello, sono state realizzate delle riprese video diventati piccoli “spot” per Perugia. I brevi filmati sono già disponibili sul canale YouTube del PostModernissimo e verranno resi pubblici mano a mano che gli ospiti arriveranno in città. Un’iniziativa che va nella direzione del “city branding”, assolutamente in linea con il ruolo di Anonima Impresa Sociale in ottica di “welfare culturale”.

Al termine del Festival FuoriPost verrà svelato l’intero programma dei film in programmazione fino al 25 agosto. Al momento i dettaglio degli eventi è disponibile su www.postmodernissimo.com.

Fuori Post è organizzato da Anonima Impresa Sociale e Barton Park, con il patrocinio del Comune di Perugia e il sostegno del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la collaborazione di Auriga, Rinoceronte Teatro, Auser e Priori Secret Garden.





Luogo: Barton Park, Viale Giovanni Perari, 15, 06125 Perugia, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA