All'alba maxi operazione antidroga tra Terni e Roma | Decine di arresti - Tuttoggi

Operazione alle prime luci dell'alba di questa mattina, 25 settembre, annunciata dal volteggiare di un elicottero proprio sopra la città.

Sono in totale una decina gli arresti tra Terni e Roma, bilancio di una operazione degli agenti della Questura di Terni, già alle prime luci dell’alba di questa mattina, 25 settembre e annunciata dal volteggiare di un elicottero proprio sopra la città.

Gli agenti hanno utilizzato il mezzo come “occhio” per per mettere a punto l’attività sul territorio con una sorveglianaza anche dall’alto.

Gli arresti per spaccio di droga riguardano una decina di persone tra Terni e Roma.

Gli arrestati sono sei cittadini pakistani, due tunisini, un nigeriano e un italiano, per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Un’indagine articolata e complessa, resa possibile anche grazie alla collaborazione con la Guardia di Finanza, iniziata oltre un anno fa e che ha portato ad arresti in tutta Italia e ad ingenti sequestri di sostanza stupefacente.

I particolari saranno resi noti in una conferenza stampa nel primo pomeriggio di oggi.(Ore 15)

Alla conferenza, interverrà il Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Perugia, Coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia di Perugia dr. Giuseppe Petrazzini.