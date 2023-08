Allaccio abusivo al contatore e furto del furgone della società dell'acqua - Tuttoggi.info

Fermato dai poliziotti, il presunto responsabile è stato perquisito, portando al ritrovamento delle chiavi del veicolo nel suo zaino

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti dopo una segnalazione di furto del furgone di una società idrica nei pressi di un condominio del capoluogo. Il dipendente della società, che era lì per rimuovere un allaccio abusivo al un contatore, era stato minacciato e aggredito dal “titolare” dell’utenza, un 28enne cittadino dominicano con numerosi precedenti. L’uomo dopo aveva sottratto le chiavi del furgone e era fuggito.

Tentativo di riallaccio abusivo

Il 28enne era successivamente ritornato sul posto, asportando una cassetta degli attrezzi dal veicolo e chiudendolo a chiave. Si era poi diretto verso il vano contatori dello stabile, cercando di riallacciare il collegamento abusivo che era stato precedentemente disattivato.

Fermo e denuncia

Fermato dai poliziotti, l’uomo, visibilmente alterato, è stato perquisito, portando al ritrovamento delle chiavi del veicolo nel suo zaino. Accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso, il 28enne è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di violenza privata e furto aggravato, ponendo fine a un episodio che combina criminalità e aggressività con la violazione delle norme sul servizio idrico.