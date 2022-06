Alla Rocca di Spoleto il Festival dell'Umbria antica - Tuttoggi

Il programma, con inizio alle 16.30:

Paola Mercurelli Salari – Verso il nuovo museo del Ducato di Spoleto

Federico Marazzi – I ducati longobardi

Elena Percivaldi – I luoghi dei Longobardi a Spoleto

Le altre tappe del Festival Umbria Antica

Il Festival dell’Umbria Antica è un evento itinerante nei luoghi che custodiscono la storia antica per far conoscere il patrimonio artistico e culturale della regione. È il primo tutto dedicato alla storia e all’archeologia e alla storia degli antichi popoli e si svolgerà fino al 26 giugno a Spoleto, Tuoro sul Trasimeno, Gubbio, Otricoli e Carsulae con 27 lezioni di storia e archeologia di taglio divulgativo ospitate da musei e dai siti archeologici e tenute da antichisti, archeologi, storici ed esperti del settore ma anche dai custodi della bellezza di questi luoghi.

È partito il 4 giugno ad Amelia con la storia delle antichissime mura ciclopiche che ancora cingono la città ed è proseguito il giorno successivo a Spello dove il racconto della colonia Julia, del Rescritto di Spello e soprattutto degli splendidi manufatti conservati nel museo della Villa dei Mosaici hanno incantato un pubblico numeroso ed entusiasta.

Non solo il Festival

Il Festival è solo una delle tante iniziative previste all’interno di “Umbria Antica”, un progetto multimediale per scoprire, valorizzare e comunicare in modo innovativo il patrimonio culturale e archeologico della regione.

I tanti appassionati che non avranno occasione di partecipare di persona al Festival potranno comunque risentire le lezioni che saranno pubblicate sotto forma di podcast e in alcuni casi video. Questi contenuti si aggiungeranno alla ricca libreria multimediale e digitale che comprende anche video informativi su come arrivare ai siti archeologici, walk tour, trailer per la promozione turistica e tanto altro ancora.

Il sito web del progetto ospita finora oltre 40 articoli di alta divulgazione scritti da i più importanti esperti della storia antica. A questi contenuti si aggiungeranno delle schede informative e divulgative dedicate a ciascun sito culturale del progetto. Informazioni pensate per raggiungere diverse tipologie di pubblico con pillole di curiosità, fotografie inedite, video e podcast.

Ad ogni tappa del Festival, attraverso i canali social dell’evento (Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter) e all’interno del sito sarà pubblicato tutto il pacchetto multimediale dedicato al singolo attrattore. Una sorta di calendario dell’avvento divulgativo per dare la giusta attenzione a ogni tappa del Festival.

La seconda parte del progetto Umbria Antica

A partire da luglio la squadra di Umbria Antica pubblicherà nel sito i contenuti multimediali dedicati agli altri 7 siti archeologici e culturali presenti nel progetto, che saranno coinvolti con eventi divulgativi online e offline. Inoltre a settembre si arricchirà la nostra libreria podcast con contenuti audio innovativi e originali per avere una esperienza immersiva di ogni singolo attrattore culturale coinvolto nel nostro progetto.

“Crediamo – spiegano i promotori – nel potere della narrazione come strumento per creare comunità di luoghi e di interessi. Per farlo, abbiamo scommesso sulle potenzialità del digitale, in tutte le sue forme e linguaggi per “mettere in rete” la cultura antica dell’Umbria ma anche, e soprattutto, per “fare rete”, nella comunità degli appassionati di storia, archeologia, arte e cultura.

Il primo sostenitore e finanziatore della manifestazione è la Regione Umbria. Partner del Festival e del progetto Umbria Antica sono anche la rivista Archeo, il Festival del Medioevo e Sistema Museo”.

Umbria Antica e Festival dell’Umbria antica è un progetto realizzato con il contributo POR FESR 2014-2020 – Asse III – Azione 3.2.1 nell’ambito dell’Azione “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, creative e dello spettacolo”.

La associazione Archè – APS è formata da cinque under 35 che provengono da diverse parti d’Italia, tutti accomunati dal desiderio di divulgare la cultura usando le nuove tecnologie e un linguaggio dinamico.