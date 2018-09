Alla Ricicleria di Pineta due giorni con il “Compost day”

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Si svolgerà sabato 8 e domenica 9 settembre il “Compost Day”, una due giorni per informare i cittadini sui vantaggi del compostaggio domestico. L’evento verrà ospitato quest’anno dalla Ricicleria di Pineta di Castiglione del Lago sabato dalle 16:30 alle 18:30 e domenica 9 dalle ore 9 alle 12.

Organizzata dal Comune di Castiglione del Lago e da TSA Trasimeno Servizi Ambientali, l’iniziativa si pone l’obiettivo si aumentare la produzione di compost domestico a Castiglione del Lago, grazie alla presenza dei tecnici specializzati di TSA che spiegheranno tutti i segreti per una buona produzione e distribuiranno i “composter” a coloro che lo richiedono e non ne siano già in possesso. “La produzione di compostaggio domestico – spiega Margherita Banella, consigliere comunale di Castiglione con delega all’ambiente – fa parte delle “buone pratiche” per la riduzione dei rifiuti alla fonte. Specialmente nel nostro territorio, dove è presente tanto verde intorno alle case, è un’azione ed una pratica da incentivare poiché risulta particolarmente efficace. La riduzione della produzione di rifiuti è per noi un impegno prioritario ed è la prima fase delle famose “Tre R”: riduzione, riutilizzo e riciclo”.

Il Comune di Castiglione ha anche aderito alla grande iniziativa nazionale di Legambiente denominata “Puliamo il mondo”, fissata per sabato 13 ottobre e che vedrà coinvolte tante associazioni di volontariato locali. “Occorre far crescere la cultura della salvaguardia ambientale – sottolinea Banella – la sensibilità verso il territorio ed il rispetto che tutti i cittadini devono avere verso il nostro più grande patrimonio”.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa