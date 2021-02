Alla Ricicleria di Canale ora si può conferire toner, vernici e resine - Tuttoggi

L'orario di apertura, sino al 31 marzo, è il seguente: mercoledì 9.00 – 12.00, venerdì 15.00 – 18.00, domenica 9.00 – 12.00.

Attivata presso la Ricicleria di Canale a possibilità di conferire anche toner, vernici, inchiostri, adesive e resine.

Lo rende noto l’Amministrazione comunale di Città della Pieve. In particolare d’ora in poi presso il centro di raccolta di Canale sarà possibile smaltire le seguenti tipologie di rifiuto di origine domestica: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 (contenenti invece sostanze pericolose) – Codice EER 080318; vernici, inchiostri, adesivi e resine – Codici EER 200128 e EER 200127.

Per queste nuove categorie di rifiuti è previsto, per ogni conferimento effettuato, il ritiro di due pezzi per tipologia.

Si ricorda che i rifiuti conferibili a Canale sono: carta, plastica, metallo, ingombranti, verde, legno, vetro, oli vegetali, oli minerali, farmaci, batterie, pile, Raee R1 – R2 – R3 – R4 – R5.

L’orario di apertura, sino al 31 marzo, è il seguente: mercoledì 9.00 – 12.00, venerdì 15.00 – 18.00, domenica 9.00 – 12.00.

Per informazioni 800 23 91 95.