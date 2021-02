Alla Fipsas l’organizzazione dei Giochi del Mare - Tuttoggi

Sarà la Fipsas (Federazione Italiana Pesca e Attività Subacquee) ad organizzare, dalla prossima estate, i Giochi del Mare. Le ‘Olimpiadi’ di tutti gli sport estivi porteranno nuovamente all’aria aperta, tra acqua e mare, oltre 15 diverse discipline tra cui spiccano il beach volley, l’apnea, il tennistavolo e la foto sub richiamando sia l’attenzione di atleti di caratura internazionale sia gli studenti delle scuole di primo e secondo grado. Nati nel 1998, i Giochi del Mare si sono svolti sotto ‘il cappello’ della Cmas (Confederazione Mondiale Attività Subacquee), FIBa e Fidal. “Siamo stati protagonisti fin dalla prima edizione e, da quest’anno – spiega il presidente della Fipsas Ugo Matteoli – l’evento ‘torna a casa’: la nostra è la Federazione con più discipline legate all’acqua, anche salata, e questo è un approdo naturale. La conseguente miscellanea tra le diverse discipline sportive in gara non farà altro che favorire gli scambi e le esperienze maturate nelle rispettive attività svolte e questo rappresenta senza dubbio un elemento di crescita importante”.

