Alla Fiera di Rimini la 26^ edizione di Ecomondo - Tuttoggi.info

RIMINI (ITALPRESS) – Oltre 1.500 brand, il 10% in più rispetto al 2022, 230 eventi nazionali e internazionali, circa 280 delegati provenienti da Africa, America Latina ed Europa. Sono numeri record quelli che accompagnano il via della 26^ edizione di Ecomondo, la manifestazione organizzata da Italian Exibition Group lungo i 150mila metri quadri della Fiera di Rimini. La cerimonia inaugurale ha visto la presenza tra gli altri di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica, e di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna.

