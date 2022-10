Alla Festa del Cinema la collezione Not Your Usual di Mallone per Pulze - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Pulze porta il concetto di Not Your Usual alla Festa del Cinema di Roma, fino al 23 ottobre, scegliendo come seconda tappa del progetto un altro evento lifestyle in cui il glam torna ad essere protagonista. Dopo il lancio con il Fashion Show milanese Not Your Usual firmato Giorgio Mallone, il brand sceglie la magia del red carpet nella seconda tappa di un percorso più ampio che vedrà Pulze come protagonista.I riflettori si accendono sulla capitale che, in questi giorni, ospita la presentazione delle pellicole della diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma. In questo scenario, si alza il sipario sulla drop collection realizzata da Mallone per Pulze, presentata a settembre durante uno degli appuntamenti più glam e attesi per l’industria della moda: la Milano Fashion Week.L’intento di andare oltre gli stereotipi culturali e di genere ritorna in scena, legando il concetto di Not Your Usual alla tradizionale manifestazione che fa del glam il suo tratto distintivo. Pulze è inoltre presente per tutta la durata dell’evento all’interno di uno spazio dedicato presso il Villaggio del Cinema, allestito presso l’Auditorium Parco della Musica.La collezione ha calcato un altro dei palcoscenici più importanti per il panorama lifestyle italiano, portando il messaggio che meglio racchiude i valori di Pulze, quello di Not Your Usual: trasformare i codici del classico per scoprire nuovi orizzonti e vivere esperienze al di là dell’ordinario, grazie ad un dispositivo che dà un nuovo significato all’esperienza di consumo con un prodotto facile da usare, adatto a tutti i fumatori adulti che cercano un’alternativa al tabacco tradizionale: in un mondo scandito da regole e aspettative, la complessità non dovrebbe essere lo standard ma, anzi, qualcosa da evitare.Pulze – il dispositivo che completa il portafoglio di prodotti di nuova generazione senza combustione di Imperial Brands, multinazionale britannica che opera attraverso la filiale Imperial Tobacco Italia e in vendita nelle tabaccherie – è il risultato di anni di ricerca, sviluppo e investimenti a livello internazionale: la tecnologia di Pulze offre un dispositivo che scalda il tabacco senza bruciarlo dall’avvio rapido, con performance prolungata (fino a 20 utilizzi consecutivi a fronte di una sola ricarica) e all-in-one (non necessita di una custodia separata per la ricarica).Grazie alla modalità di riscaldamento Inside-Out, lo stick viene scaldato dall’interno attraverso un elemento in ceramica che garantisce tempi di avvio più veloci e permette di avere un dispositivo insolitamente maneggevole. Inoltre, per rispondere a tutte le esigenze, è possibile scegliere tra due modalità di riscaldamento: Standard ed Eco.

