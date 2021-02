Alla Defender V8 si aggiungono le esclusive edizioni speciali - Tuttoggi

Land Rover arricchisce la sua famiglia di 4×4 con la potente Defender V8. I nuovi modelli: la Defender V8 525 CV e l’ammiraglia Defender V8 Carpathian Edition sono una combinazione esclusiva di performance e capacità; le speciali regolazioni dello chassis offrono una guida ancor più coinvolgente e una maggiore agilità su strada ed in off-road. I nuovi modelli sono gli eredi della tradizione pluridecennale delle V8 Land Rover – che spazia dalle Serie I V8 degli anni ’70, ai modelli nordamericani degli anni ’90, fino alla potente Defender Works V8. Il V8 si unisce alla più recente gamma di efficienti motori Ingenium diesel e benzina ed agli ibridi Plug-in di Land Rover. Il V8 benzina non è la sola novità. Aumentano le possibilità di scelta con la nuova XS Edition, con i Design Pack esterni che consentono un’esclusiva personalizzazione, e con un grande touchscreen opzionale da 11.4″ con il Pivi Pro.

La Defender V8 capitalizza tutte la robustezza e le capacità leggendarie della famiglia e vi aggiunge nuovi livelli di prestazioni con una guida ancora più coinvolgente, grazie alla potenza del 5.0 litri V8 Supercharged da 525 CV, alle sospensioni sapientemente riviste ed alla taratura della trasmissione. Il risultato è la Defender più veloce e dinamica di sempre.

L’esclusiva Carpathian Edition si basa sulla Defender V8 e ne rappresenta la più recente espressione del design, delle prestazioni e delle capacità, mentre la XS Edition, che sostituisce la First Edition che tanto successo ha riscosso, combina un design su misura con specifiche migliorate internamente ed esternamente. Le possibilità di personalizzazione della Defender sono ancora aumentate con il lancio dei nuovi pack esterni: il Bright Pack, l’Extended Bright Pack e l’Extended Black Pack, che arricchiscono l’inconfondibile profilo della Defender con particolari esclusivi. La migliorata connettività è parte degli aggiornamenti. L’infotainment Pivi Pro della Defender è ora disponibile con un ventaglio di nuove caratteristiche, incluso il grande touchscreen da 11.4″*. La stazione di ricarica wireless con amplificatore di segnale integrato è ora di serie con il Comfort and Convenience Pack, per una maggiore praticità e qualità delle chiamate.

La nuova Defender V8 è la più recente espressione della più robusta delle 4×4, e richiama la lunga tradizione dell’8 cilindri Land Rover, che risale agli anni ’70. Il potente V8 sovralimentato, che equipaggia la 90 e la 110, garantisce alte prestazioni e guida coinvolgente, e naturalmente tutta l’inarrestabilità Defender. Grazie alle regolazioni esclusive delle sospensioni e della trasmissione- che includono molle speciali e particolari regolazioni degli ammortizzatori- ed al nuovo differenziale posteriore a controllo elettronico, il veicolo è più agile, la guida più coinvolgente, il controllo della scocca di livello superiore – il tutto con la caratteristica sonorità del V8. La potenza del V8 sovralimentato da 5.0 litri di Land Rover, che è abbinato ad una trasmissione automatica ad 8 rapporti, è di 525 CV, con una coppia di 625 Nm. La Defender V8 90 accelera da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi e raggiunge i 240 km/h. I dati dei consumi e delle emissioni di CO2 sono rispettivamente 14,7 l/100 km e 332 g/km. Le capacità in off-road sono un sinonimo di Defender e la V8 vi aggiunge un nuovo piacere di guida, con il lancio del programma Dynamic del Terrain Response – disponibile solo sulle Defender V8. Questo supporta il guidatore nello sfruttare il carattere più dinamico e l’equilibrio del 525 CV, su asfalto e su terreni sciolti. Questa Defender è nata per essere la più veloce e divertente di sempre, divertente da guidare e con un’agilità senza uguali.

Barre antirollio piene e maggiorate riducono il rollio sulle curve più impegnative, mentre l’Electronic Active Rear Differential comprende l’Yaw Controller, il controllo d’imbardata che assiste la Defender V8 in curva, quando si raggiunge e si supera il limite di aderenza. L’attenta taratura del programma Dynamic del Terrain Response 2 rende il carattere della Defender V8 più agile, divertente e scattante. In questo modo l’acceleratore più reattivo, la speciale regolazione del Continuously Variable Damping e le boccole delle sospensioni più rigide rendono la risposta allo sterzo ancor più rapida. Il tutto lavora in armonia con il Torque Vectoring by Braking, i sistemi di controllo della trazione e il nuovo Controllo d’Imbardata per rendere la Defender V8 la più veloce, coinvolgente e docile di sempre.

L’inconfondibile Defender V8 vanta un ventaglio di particolari esterni esclusivi che la distinguono dal resto della gamma: distintivi diversi, quattro speciali terminali di scarico e cerchi da 22″ in lega con finitura Satin Dark Grey. La Defender V8 è identificabile anche dalle pinze freni Xenon Blue e dai dischi freni da 20″.

Grazie all’attenta taratura dei sistemi di aspirazione e scarico, la sonorità della Defender V8 è decisa ed autentica. Calibrata per ogni situazione di guida, questa suggestiva colonna sonora può essere resa più intensa selezionando il programma Dynamic del Terrain Response. La gamma colori è composta da tre tinte – Carpathian Grey, Yulong White e Santorini Black – le prime due con tetto a contrasto Narvik Black. L’esterno della nuova Defender V8 è completato da particolari Shadow Atlas. Internamente, i sedili Defender V8 sono rivestiti in esclusiva pelle Ebony Windsor con dettagli in Miko Suedecloth e Robustec, ognuno rifinito da un tag Ebony, mentre la traversa a vista della plancia è in colore Satin Black. Il volante a quattro razze, con corona in Alcantara e paddle della trasmissione in cromo satinato tattile, è esclusivo dei modelli V8. Gli alloggiamenti degli airbag sono rivestiti in pelle come la leva della trasmissione, e le soglie illuminate sono completate dal lettering V8.

