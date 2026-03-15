Alla Camera la presentazione del volume sul Cantico delle Creature scritto da mons. Sorrentino - Tuttoggi.info

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Alla Camera la presentazione del volume sul Cantico delle Creature scritto da mons. Sorrentino

Redazione

Alla Camera la presentazione del volume sul Cantico delle Creature scritto da mons. Sorrentino

Dom, 15/03/2026 - 10:36

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Presentazione a Roma per il libro “Il cuore nascosto del Cantico, da sora Morte a Frate Sole, san Francesco e le strofe del vescovado”, la rilettura del poema francescano scritto da monsignor Domenico Sorrentino. L’iniziativa si terrà alla Camera dei Deputati, il prossimo 17 marzo alle ore 16: a discuterne con l’autore, amministratore apostolico delle Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, sarà monsignor Felice Accrocca, vescovo eletto delle due Diocesi e tra i principali studiosi del francescanesimo, su moderazione del vaticanista del TG1 Ignazio Ingrao e Marina Rosati, direttore dell’ufficio comunicazioni della Diocesi assisana. A portare i saluti istituzionali sarà la vice presidente della Camera, onorevole Anna Ascani, mentre a concludere il pomeriggio sarà un videomessaggio del ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

Il volume, edito da Mondadori e scritto nell’anno in cui si è celebrato l’ottavo Centenario della composizione della lode francescana e a 800 anni dalla morte del Santo, analizza le fonti francescane mettendo in luce il rapporto tra Francesco e la chiesa di Assisi in quel tempo. Rovesciando la lettura tradizionale si riesca anche a capire meglio le prime strofe dedicate alla lode del Creato in un’ottica introspettiva e spirituale. All’attenzione del lettore vengono portati anche i diversi momenti di composizione del Cantico e i diversi luoghi in particolare il vescovado che Francesco ha frequentato soprattutto negli ultimi due anni della sua vita quando gravemente malato è stato accolto e ospitato dal vescovo Guido, in particolare l’ultimo mese e mezzo che passa in Episcopio prima di andare a morire alla Porziuncola. “Partendo dalle ultime strofe – dice tra l’altro monsignor Sorrentino – si può cogliere il valore autentico del Cantico, l’essenza vera del messaggio francescano. Francesco è l’uomo di Dio, l’uomo della lode, l’uomo che guarda il mondo come un mistero da contemplare. La custodia del creato – conclude l’autore – ne viene di conseguenza e sarebbe riduttivo considerarlo l’aspetto principale”.

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