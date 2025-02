Alla Bit Regione Lombardia lancia il progetto “Cuori Olimpici” - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Dalla BIT 2025 ha preso ufficialmente il via il conto alla rovescia verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, la Regione Lombardia ha infatti lanciato il progetto “Cuori Olimpici” che per 10 mesi vedrà protagoniste le 12 province lombarde con una staffetta di eventi alla scoperta delle eccellenze del territorio.Il percorso, prevede eventi che incarnano i valori olimpici – il valore dello sport e dell’attività fisica per il benessere, inizia da Brescia il 9 marzo prossimo con la Brescia Art Marathon e si chiude a Como il 7 dicembre con la Lake Half Marathon passando per Pavia, Milano, Lodi, Cremona, Mantova, Varese, Lecco, Monza, Bergamo e Sondrio.“Cuori Olimpici” è una staffetta di 12 tappe, un progetto che valorizza la ricchezza di un territorio attraverso il patrimonio culturale, del saper fare nel mondo artigianale ed enogastronomico.“Il grande evento “Cuori Olimpici” ci dà la possibilità, di poter raccontare tutto il territorio, non solo le sedi di gara – ha detto all’Italpress Barbara Mazzali -, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda della Regione Lombardia -. Ci sono poi degli sport in particolare, come ad esempio la bicicletta, la corsa – ha continuato l’assessore – che si prestano in modo incredibile a questo racconto perchè, per loro natura, attraversano il territorio e ci danno quindi la possibilità di narrare a 360 gradi la Lombardia”.Presentata alla BIT 2025, durante lo stesso evento di lancio condotto da Simona Tedesco, direttrice della rivista DOVE Viaggi e alla presenza di Andrea Monti, Chief Communcation Officer della Fondazione Milano Cortina 2026, anche la guida monografica targata proprio DOVE Viaggi. La guida racconterà, seguendo il fil rouge delle 12 tappe, il territorio lombardo, andando alla scoperta delle gemme conosciute e meno conosciute della Regione.E’ stato ricco il palinsesto della seconda giornata della BIT 2025 con molte iniziative e presentazioni allo stand di Regione Lombardia. Che festeggia fra l’altro un 2024 appena chiuso con numeri turistici da record. Secondo i dati resi noti dall’assessore Mazzali, lo scorso anno i pernotti in Regione sono stati 53,5 milioni con un +9,42% sul 2023, il 67% dei turisti sono di provenienza estera.Fra le presentazioni di lunedì 10 febbraio, quella dedicata all’alto artigianato lombardo e a come questo si coniughi con l’innovazione tecnologica, con “Artigiani 4.0”; la tavola rotonda e il dibattito attorno ai dati del turismo dei tre maggiori laghi del Nord Italia e il lancio del nuovo progetto per promuovere i turismo lento, le “Strade più belle d’Italia”, un progetto supportato dal Ministero del Turismo e targato Italy Discovery & Contryside e “I Borghi più Belli d’Italia” che vede come prima delle 100 strade, una strada lombarda, quella da Lovere a Teglio.

– Foto f03/Italpress –

(ITALPRESS).