Alla Biblioteca “Ulisse” due pomeriggi prenatalizi per tutta la famiglia

“Coccole letterarie” per tutta la famiglia alla Biblioteca intercomunale Ulisse di Tavernelle. In attesa del Natale, la Biblioteca propone l’iniziativa “Leggetevi forte!”, letture per famiglie e bambini dai tre anni in su.

Due pomeriggi, martedì 14 e martedì 21 dicembre, in cui verranno effettuate letture ad alta voce tratte dalle novità editoriali arrivate in Biblioteca grazie ai nuovi acquisti effettuati dalla struttura intercomunale.

“E’ un modo per stare insieme – spiegano gli organizzatori – e allo stesso tempo per prendere visione delle nuove, pregiate, proposte letterarie di cui la Biblioteca si è voluta dotare”.

Nel pomeriggio del 21 dicembre i piccoli partecipanti saranno anche invitati a scrivere pensieri e dediche che poi saranno affidati a dei palloncini. Gli incontri necessitano di prenotazione e si svolgeranno nel rispetto delle norme anti covid.