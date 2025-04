Alimenti, nuove evidenze sui benefici delle mandorle nella prevenzione cardiometabolica - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Mangiare mandorle ogni giorno apporta benefici significativi alla salute cardiometabolica. Sono le conclusioni di 11 scienziati e medici, esperti mondiali di salute e nutrizione, contenute nel Consensus paper pubblicato su ‘Current Developments in Nutrition’ a seguito di una tavola rotonda scientifica sostenuta dall’Almond Board of California. Dall’analisi dell’insieme delle ricerche sulle mandorle e la salute cardiometabolica, gli esperti hanno raggiunto un consenso sui benefici delle mandorle in diverse aree chiave e hanno evidenziato che mangiare mandorle ogni giorno rappresenta una strategia dietetica comprovata per sostenere la salute generale del cuore, la gestione del peso e il microbioma intestinale. La pubblicazione ha anche concluso che un maggiore consumo di mandorle (almeno 50 g o quasi 2 porzioni al giorno) può contribuire a una modesta perdita di peso in alcuni soggetti.

Le malattie cardiometaboliche sono in aumento in tutto il mondo ed è fondamentale esplorare il ruolo delle mandorle a favore della salute umana. “Le mandorle apportano un potente pacchetto di nutrienti e sono uno degli alimenti più studiati al mondo”, spiega Adam Drewnowski, coautore dell’articolo, professore di Epidemiologia all’Università di Washington ed esperto di nutrizione di fama mondiale. “Ricercatori di tutto il mondo hanno partecipato alla tavola rotonda cardiometabolica sulle mandorle – sottolinea – Riunendo diverse prospettive e approfondite competenze, il gruppo ha concluso all’unanimità che le mandorle hanno un impatto positivo sulla salute cardiometabolica. I potenziali meccanismi includono la riduzione del colesterolo Ldl e una modesta diminuzione della pressione diastolica, aiutando a gestire il peso in modo sano e sostenendo la salute intestinale”.

Nel dettaglio, il paper evidenzia che mangiare mandorle quotidianamente può avere un impatto positivo sulla salute cardiaca riducendo il colesterolo Ldl (- 5,1 mg o circa – 5% in media nei risultati aggregati) e la pressione diastolica in maniera limitata, ma significativa (riduzione di 0,17-1,3 mmHg nei risultati aggregati). L’assunzione di mandorle non provoca aumento di peso, anzi, il consumo di almeno 50 g al giorno può essere associato a una leggera perdita di peso in alcuni partecipanti agli studi. Inoltre, le mandole possono aumentare i batteri intestinali benefici, potenzialmente favorendo la salute metabolica – anche se sono necessari ulteriori studi a causa dei limiti della ricerca – e portare a una riduzione della glicemia a digiuno e dell’HbA1C, in particolare negli indiani asiatici con prediabete.