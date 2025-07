Alimenti, Fda Usa revocherà 52 standard ritenuti obsoleti - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – La Food and Drug Administration statunitense ha annunciato la revoca, o la proposta di revoca, di 52 standard alimentari ritenuti obsoleti e inutili. Il provvedimento coinvolge 11 tipi di frutta e verdura in scatola, inclusi 7 standard per la frutta dolcificata artificialmente con saccarina o saccarina sodica; 18 tipi di prodotti lattiero-caseari; 23 fra prodotti da forno, paste, succhi di frutta in scatola, pesce e crostacei, condimenti e aromi alimentari.

Il 13 maggio scorso il Dipartimento della Salute e dei servizi umani diretto da Robert F. Kennedy Jr. e la Fda hanno emesso una richiesta di informazioni per identificare ed eliminare normative superate o non più necessarie, in linea con l’ordine esecutivo n. 14192 del presidente Donald Trump che punta a “liberare la prosperità attraverso la deregolamentazione”. Le misure annunciate sono i primi risultati dell’analisi in corso su oltre 250 standard di identità (Soi) alimentari. I Soi alimentari sono stati introdotti dalla Fda nel 1939 per promuovere “onestà e correttezza” e garantire che le caratteristiche, gli ingredienti e i processi di produzione di specifici alimenti fossero coerenti con le aspettative dei consumatori. Tuttavia, spiega l’ente regolatorio in una nota, “i progressi nella scienza alimentare, nell’agricoltura e nelle pratiche di produzione, nonché le ulteriori tutele dei consumatori” introdotte successivamente, “hanno reso superflui molti di questi standard vecchi e rigidi”.

“Sto eliminando normative alimentari obsolete che non servono più gli interessi delle famiglie americane”, ha dichiarato il segretario Kennedy, definendo il provvedimento “un passo cruciale nel mio impegno per ridurre la burocrazia, aumentare la trasparenza ed eliminare normative che hanno esaurito il loro scopo”. Sottolineando che “gli sforzi della Fda sui Soi hanno contribuito a garantire uniformità, ad aumentare la fiducia dei consumatori e a prevenire le frodi alimentari”, il commissario dell’agenzia regolatoria Marty Makary ha precisato che “molti di questi standard hanno esaurito la loro utilità e potrebbero persino soffocare l’innovazione” volta a “rendere gli alimenti più facili da produrre” o a “offrire ai consumatori scelte più sane. Gli standard alimentari antiquati non servono più a proteggere i consumatori”, pertanto è una misura “di buon senso revocarli e adottare un uso più giudizioso degli standard alimentari e delle risorse dell’agenzia”.