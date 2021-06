Alfa Romeo celebra 111 anni di storia - Tuttoggi

ARESE (ITALPRESS) – Quando il 24 giugno 1910 nasceva A.L.F.A., le auto erano rosse. Qualche anno prima, infatti, era stato assegnato all’Italia questo colore per le automobili da corsa. Da allora il rosso è diventato parte integrante del DNA Alfa Romeo. E oggi, nel giorno del 111° anniversario del Marchio, il Museo si tinge idealmente di rosso per accogliere i tanti appassionati che, come ogni anno, arriveranno ad Arese per festeggiare. Rossa è la parata di Alfa Romeo di privati che alle 10 di questa mattina ha aperto una quattro giorni di eventi che proseguirà fino al 27 giugno. Rosso è il dress code per i visitatori, così come le mascherine distribuite gratuitamente all’ingresso, per vivere in sicurezza queste giornate speciali. Rosso è uno speciale allestimento temporaneo all’interno del Museo, che fino a domenica racconterà le infinite sfumature e interpretazioni di questo colore, esponendo in una suggestiva carrellata esemplari di diverse epoche e caratteristiche: dalle vetture verniciate a mano con il pennello sul campo di gara fino alle tecnologiche vernici degli anni recenti, dai toni aranciati del rosso Italia ai toni scuri del rosso Proteo, oltre naturalmente al Rosso Alfa, codificato con la sigla AR 501.

Questa giornata di festa, alla quale parteciperanno rappresentanze dei Club Alfa Romeo a testimoniare la profonda passione per il Biscione, sarà la cornice per un evento che lega idealmente la gloriosa storia del Marchio al futuro. Oggi infatti i primi acquirenti delle esclusive Giulia GTA e GTAm ritireranno i primi esemplari di queste straordinarie vetture prodotte in sole 500 unità numerate. Per questi fortunati clienti è stata preparata un’esclusiva customer experience in un percorso dedicato che collega tradizione e innovazione: potranno dialogare con i Responsabili del Brand, del Design e dell’Engineering, che li accompagneranno in questa esperienza esclusiva, illustrando dettagli e retroscena di un progetto unico; scopriranno il DNA di queste vetture attraverso un itinerario all’interno del Museo sul tema della ricerca della leggerezza, sviluppata nel corso dei decenni per migliorare le prestazioni in gara e il piacere di guida in strada. Ma, soprattutto, potranno accomodarsi al posto di guida delle loro nuove Giulia e partecipare a una parata esclusiva sulla pista interna del Museo. Un’opportunità eccezionale di condurre questa supercar che, equipaggiata con una versione potenziata del motore 2.9 V6 Bi-Turbo da 540 CV, la cui potenza specifica di 187CV/litro è best in class, rappresenta la massima espressione della capacità unica del Marchio di coniugare stile e sportività.

Le prestazioni di Giulia non derivano però solo da un propulsore particolarmente performante, ma anche da un esteso utilizzo di materiali ultraleggeri che ha permesso a Giulia GTA di raggiungere un peso vettura fino a 100 kg inferiore rispetto a quello della versione Quadrifoglio da cui deriva.

Un evento dedicato ai Club e parate per tutti gli appassionati

Non poteva mancare, in questa giornata di festa, un evento dedicato a chi vive la passione per il Biscione in modo speciale: i Club Alfa Romeo. E’ dedicata a loro la parata in programma alle ore 15, seguita alle 15.30 da un Meeting in sala Giulia, con un collegamento in streaming per chi, a causa della difficile situazione legata alla pandemia, non può raggiungere l’Italia e Arese. Sarà un incontro per condividere i progetti del Museo ed esplorare nuove idee e proposte.

Da sottolineare che ogni giorno, dal 24 e fino a domenica 27 giugno, si svolgeranno diverse parate aperte a tutte le Alfa Romeo, di qualsiasi età, modello e colore: la partecipazione è gratuita e compresa nel biglietto al Museo – così come tutte le altre attività – ma è necessario registrarsi all’indirizzo mail info@museoalfaromeo.com.

Al Museo sarà anche possibile vivere in diretta il percorso di avvicinamento al GP di Austria con le prove libere, le qualifiche e la gara trasmesse in diretta sul maxischermo della sala Giulia. Venerdì 25 ci sarà un momento esclusivo, a posti limitati, durante il quale gli ospiti, in collegamento con il circuito di Spielberg, potranno dialogare in streaming con i piloti del team, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, scoprendo i segreti del paddock e del garage attraverso un virtual tour. Inoltre per tutto il periodo sarà in esposizione la showcar della monoposto Alfa Romeo Racing Orlen che, per l’occasione, esibirà orgogliosamente il logo creato per celebrare i 111 anni del Brand.

Anche quest’anno Alfa Romeo ha voluto infatti rendere omaggio alla sua storia, un inesauribile percorso fatto di auto prestigiose, dallo stile inconfondibile e riconosciuto in tutto il mondo.

Una storia fatta di vittorie nello sport, di eccellenza motoristica e tecnologica ma soprattutto una storia fatta di donne e uomini che hanno dato vita e fatto crescere questo brand nei cuori degli appassionati in ogni angolo del mondo.

Grazie al supporto del Centro Stile è stato creato un logo che rende omaggio ai 111 anni di storia del marchio.

Un logo che trova ispirazione negli elementi iconici presenti all’interno del logo stesso: il “Biscione” della nobile famiglia milanese dei Visconti e la croce, il simbolo di Milano.

Ecco allora che la croce si trasforma e genera una sequenza di numeri 1 che si propagano lungo una linea prospettica quasi a suggerire lo scorrere del tempo che giunge dal passato, dando dinamismo al numero 111.

Questo logo verrà usato in occasione del GP di Formula 1 in Austria ed andrà a sostituire per l’occasione il logo classico: grazie alla sua particolare forma e alla sua geometria infatti, la grafica del logo e la forma dell’auto diventano complementari andando ad enfatizzare l’aspetto dinamico del bolide da gara.

Nel weekend si terranno due conferenze di approfondimento sulla storia del Marchio: sabato 26 si parlerà della prima vittoria A.L.F.A. (Modena, 1911, Concorso di Regolarità), domenica 27 del prototipo della 4C, progettato dal Centro Stile Alfa Romeo nel 2011. Al termine della conferenza, i proprietari di 4C sono invitati a sfilare con le loro auto sulla pista interna.

Sempre in tema storico, è ancora aperta la mostra “Cavalli marini”, che illustra l’impiego di motori del Biscione nella nautica: dalle corse ai trasporti, dai mezzi militari a quelli da pesca. Tutti i giorni sarà inoltre possibile prenotare una visita guidata al “dietro le quinte” del Museo, costituito da due piani dei depositi in cui sono conservati auto, motori, trofei, chassis e altri materiali, normalmente non esposti al pubblico.

Nel weekend sono previste anche attività per gruppi e famiglie: dal laboratorio creativo per ragazzi in programma sabato 26 alle 15, alla Caccia al tesoro domenica 27 giugno alle 16.30. Il programma completo è consultabile sul sito museoalfaromeo.com a questo link e tutte le attività sono comprese nel biglietto di ingresso. E’ necessario prenotarsi scrivendo a info@museoalfaromeo.com.

