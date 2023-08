Alex Marquez vince la Sprint Race a Silverstone, Bezzecchi 2° - Tuttoggi.info

SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Lo spagnolo Alex Marquez, in sella alla Ducati targata Gresini, ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP con il tempo di 21’52″317. Secondo posto sul circuito di Silverstone per l’italiano e poleman Marco Bezzecchi (+0″366) con la Ducati del team Mooney VR46, terza l’Aprilia dell’altro iberico Maverick Vinales (+3″374). Quarto e sesto posto per le due Ducati Prima Pramac di Johann Zarco e Jorge Martin, separate dall’altra Aprilia di Aleix Espargarò, quindi un tris di Ktm con le moto ufficiali di Jack Miller e Brad Binder, in mezzo quella di Augusto Fernandez del team Tech3. A chiudere la top ten il portoghese Miguel Oliveira. Undicesimo Luca Marini, solo 14esimo il campione del mondo e leader della classifica (194 punti), il ducatista Pecco Bagnaia, che vede avvicinarsi Bezzecchi (167) e Martin (163).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).