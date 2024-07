Alena e Josep Duo in scena a Villa Taticchi per l’VIII edizione del Festival Internazionale Green Music - Tuttoggi.info

(Perugia) La musica non ha bisogna di domande. La musica è quella cosa che riempie ogni spazio dove si propaga, anche nei posti più nascosti. La musica è eternità. E con questa filosofia del Maestro Mastrini, nelle serate di questa estate, prosegue con successo il binomio “ambiente e natura con la musica” dei concerti Green Music organizzati nei luoghi più suggestivi.

Fino ad oggi sono state coinvolte realtà e location all’aperto con singolari ambientazioni naturalistiche della regione dell’Umbria con eventi che hanno visto presenti artisti di spessore.

Ieri sera ( ndr lunedi 29 luglio) un altro interessante appuntamento si è svolto presso la bella struttura storica di Villa Taticchi. Immersa nel verde, ha concesso al pubblico di vivere un viaggio nel tempo grazie alla vasta combinazione di stili musicali del Duo Alena e Josep, con brani dal barocco fino a quelli del secolo scorso. I musicisti si sono magistralmente esibiti, a lume di candela, con opere famose di compositori come Pachelbel, Bach, Bizet, Albeniz, Granados, ed altri. Il Duo è composto da Alena Tikhmanovich, laureata con lode presso l’Università della Cultura dalla Bielorussia come violoncellista ed ha partecipato a concerti in locali prestigiosi come la Sala concerti di Minsk, Palazzo Nazionale bielorusso, Sala Oktaborski a San Pietroburgo e la Sala Rosesia a Mosca, tanto per citarne alcuni. Nel 2004, l’artista Alena, decide di trasferirsi in Catalogna, Spagna, dove alterna l’attività musicale all’insegnamento di violoncello e pianoforte presso la Scuola di Musica di Gironés e partecipa attivamente in concerti ed eventi culturali nella zona di Girona.

Josep Manzano, chitarrista, con inizi autodidatta, ha un diploma superiore in chitarra presso il Conservatorio Liceu di Barcellona. Anche lui , oltre a concerti in Spagna, si è esibito in tournée in Svizzera, Serbia, Messico, Francia, Italia, Perù, Bulgaria, Argentina, Inghilterra e Germania, dove ha realizzato, oltre ai concerti, registrazioni per la radio

e televisione. Ha effettuato masterclass, conferenze, e assistendo come giuria in concorsi internazionali di chitarra. Ha registrato CD con il chitarrista flamenco Xavier Ballesteros e con il chitarrista classico inglese Carlos Garcia Benitez. Come solista ha registrato cinque CD, due dedicati a Francesco Tarrega, uno ai chitarristi compositori di Girona del XIX secolo. Non a caso il Maestro Mastrini ha inserito nel calendario degli eventi anche questi due grandi artisti, in grado di regalare emozioni nelle esecuzione dei brani. Palcoscenico del Duo il parco di Villa Taticchi, con un allestimento semplice e non invasivo, proprio per rendere quanto piú naturalistico il luogo dove la musica ha immerso la fantasia interpretativa del duo ad un pubblico gratificato dalle note delle opere eseguite dai due musicisti: Antonio Vivaldi (1678-1741) Sonata n.5 in Mim (Largo-Allegro-Largo-Allegro); Johann Pachelbel (1653-1706) Canonico in D M; Johann Sebastian Bach (1685-1750) Adagio (Cantata n.156); J.F.Franz Burgmüller (1806-1874) Trois Nocturnes; Josep Ferrer (1835-1916) Melancolie op.2; Bolero op.39; tre canzoni popolari catalane Cançó del lladre e a conclusione una interpretazione di Astor Piazzolla. (FG)