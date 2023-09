Alemanno "Dialogo con chi come noi è deluso da governo e politica" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Noi presenteremo qui a Palermo, per la Sicilia, il Forum dell’Indipendenza Italiana che nasce non solo dalla delusione di quest’anno di governo, ma da una critica a tutta la politica e anche all’opposizione che è anche più negativa dal nostro punto di vista rispetto al governo. Noi notiamo, ed è un problema che si ripete sempre, che c’è un distacco fra la politica e le istanze della gente, quando ci sono le campagne elettorali ci sono delle promesse, come nel caso del centrodestra attuale, e poi appena si arriva al governo si fa diversamente”. Queste le parole di Gianni Alemanno, intervistato dall’Agenzia Italpress, che sottolinea come in questo caso “il governo Meloni ha esagerato perché, il cambiamento da opposizione è maggioranza è sempre presente, ma in questo caso c’è proprio un rovesciamento esattamente contrario di quanto detto in campagna elettorale”. Su tutti due esempi: “Sui flussi migratori siamo di fronte a un evidente insuccesso, la stessa Meloni lo ha ammesso, si è passati da slogan molto facili come il blocco navale o chiusura dei porti come fece Salvini, a constatare che la situazione è molto complessa e, per avere delle risposte forti e dure devono essere fatte in Africa e non in mare aperto o vicino ai porti italiani; questo è il primo dato fondamentale su cui è stata fatta una promessa e su cui abbiamo un risultato contrario. Sul reddito di cittadinanza, come sul salario minimo, si evidenzi una certa insensibilità sociale di questo governo, si butta troppo sul liberismo e troppo sull’economia di mercato, mentre le politiche sociali sono assolutamente carente; oltre alla giusta riduzione del cuneo fiscale, sostanzialmente non vediamo come si vanno a difendere i ceti più deboli e come si crea lavoro”, conclude.

col3/gtr