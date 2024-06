Alcol e droga, i controlli dei carabinieri

Denunciato un 30enne ubriaco al volante, segnalati due giovani trovati in centro con la droga

I carabinieri della Compagnia di Foligno hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, ponendo particolare attenzione alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria.

Le attività sono state condotte da equipaggi dalla Sezione Radiomobile di Compagnia e hanno permesso di controllare 230 veicoli, 290 persone, 19 esercizi commerciali e di elevare 20 contravvenzioni al C.d.S..

Nel corso delle verifiche è stato controllato un 30enne del posto che, alla guida della propria autovettura, sottoposto ad accertamento con etilometro, è stato trovato con un tasso alcolemico due volte superiore al limite minimo. Il giovane è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto per l’ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza e allo stesso è stata ritirata la patente di guida.

Durante le attività i militari hanno inoltre segnalato, alla Prefettura di Perugia, due individui, rispettivamente di 34 e 27 anni, di origini albanesi, trovati in possesso di una modica quantità di stupefacente nel centro storico di Foligno.