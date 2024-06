(Adnkronos) – Carlos Alcaraz vince il Roland Garros 2024. Lo spagnolo, numero 3 Atp, in finale batte il tedesco Alex Zverev, numero 4 del ranking, per 6-3, 2-6 5-7 6-1, 6-2 dopo 4h19′. L’iberico trionfa per la prima volta in carriera a Parigi e conquista il terzo titolo dello Slam dopo quelli vinti a Wimbledon e agli Us Open.