Alcaraz-Paul: orario, precedenti e dove vederla in tv - Tuttoggi.info

 Alcaraz-Paul: orario, precedenti e dove vederla in tv
Alcaraz-Paul: orario, precedenti e dove vederla in tv

Alcaraz-Paul: orario, precedenti e dove vederla in tv

Sab, 24/01/2026 - 19:03

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz torna protagonista agli Australian Open 2026. Domenica 25 gennaio il tennista spagnolo sfida l’americano Tommy Paul, numero 20 del mondo – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dello Slam di Melbourne. Alcaraz, nei turni precedenti, ha eliminato Walton all’esordio e poi Hanfmann e Moutet. 

 

La sfida tra Alcaraz e Paul è in programma domenica 25 gennaio non prima delle ore 3.30. I due tennisti si sono affrontati in sette precedenti, con lo spagnolo che conduce con un parziale di cinque vittorie a due. 

 

Alcaraz-Paul sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max. 

 

