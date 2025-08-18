 Alcaraz, lezione di sportività e messaggio in mondovisione: "Mi dispiace Jannik" - Tuttoggi.info
Alcaraz, lezione di sportività e messaggio in mondovisione: "Mi dispiace Jannik"

Alcaraz, lezione di sportività e messaggio in mondovisione: “Mi dispiace Jannik”

Lun, 18/08/2025 - 23:03

(Adnkronos) – Lezione di sportività di Carlos Alcaraz. Dopo il ritiro di Jannik Sinner dalla finale del Masters 1000 di Cincinnati di oggi lunedì 18 agosto, il tennista spagnolo è subito andato a sincerarsi delle condizioni del numero uno al mondo, cercando di rincuorarlo con un abbraccio. A decisione confermata, Alcaraz ha poi scritto sulla telecamera un messaggio affettuoso per il rivale, tra gli applausi del pubblico: “Mi dispiace Jannik”.  

“Non è così che avrei voluto vincere, mi dispiace” ha spiegato lo spagnolo durante la premiazione. “Comprendo come tu ti possa sentire. Non posso dire nulla che tu non sappia. Sei un grande campione. Tornerai ancora più forte, come sempre hai fatto”. Una lezione di sportività di Alcaraz, oltre la pura competizione sportiva. 

 

