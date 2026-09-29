Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma - Tuttoggi.info

PARMA (ITALPRESS) – Dopo il divorzio da Carlos Cuesta, il Parma punta su Alberto Gilardino. E’ l’ex campione del mondo, classe 1982, il nuovo tecnico dei ducali. Per Gilardino si tratta di un ritorno visto che al Parma ha giocato fra il 2002 e il 2005, lanciando la sua carriera al punto da convincere il Milan a investire su di lui.

Gilardino, che trova una squadra con appena 4 punti dopo le prime cinque giornate di serie A, è reduce dall’esperienza al Pisa dove è stato esonerato dopo 23 giornate, con la squadra all’ultimo posto. In precedenza, sempre in A, aveva allenato il Genoa con cui – conquistata la promozione la stagione precedente subentrando a Blessin dopo 15 turni – ha centrato un undicesimo posto salvo poi essere mandato via nel novembre 2024 con la squadra quart’ultima dopo 12 giornate. In precedenza aveva allenato in serie D il Rezzato e il Siena (raggiungendo sempre i play-off) e in serie C la Pro Vercelli (14° posto finale nel girone A) e ancora il Siena (esonerato nonostante la squadra al sesto posto).

Gilardino ha sottoscritto un contratto “sino al termine della stagione sportiva 2026/27, con un’opzione in favore del club per due ulteriori stagioni sportive”, informa la società ducale nel comunicato ufficiale. Giovedì 1 ottobre la presentazione al Tardini.

– Foto Ipa Agency –

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