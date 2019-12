L'Albero sul Trasimeno superstar, la sfida è tenere le luci accese anche dopo il 6 gennaio - Tuttoggi

Non è stato certo un buco nell’acqua l’Albero di Natale sull’acqua più grande del mondo realizzato ai piedi della rocca di Castiglione del Lago. Anzi, l’Albero è l’assoluto protagonista delle festività 2019/2020 al Trasimeno e, visti i numeri, in tutta l’Umbria.

A Natale e a Santo Stefano, grazie anche alle splendide condizioni climatiche, sono stati venduti circa 12.300 biglietti: una vera e propria “pacifica invasione” di Castiglione del Lago che ha retto la pressione grazie al potenziamento del servizio navetta, organizzato per migliorare l’afflusso e il deflusso dal centro storico da e verso i parcheggi del lungolago. Il totale dei biglietti venduti fino a ieri ha oltrepassato la soglia dei 34 mila. Sui “social” centinaia e centinaia di messaggi di gradimento da parte del pubblico pagante, ma anche di coloro che hanno goduto di tanti spettacoli gratuiti in Piazza Mazzini e per le vie del centro castiglionese. Grande successo di pubblico e di critica anche per gli spettacoli all’interno della Rocca Medievale, spettacoli che si sono protratti anche dopo cena.

Sabato 28 e domenica 29 dicembre animazione per le vie del paese dalle 16:30 alle 19:30. A cura di Libri Parlanti in Piazza Mazzini “Storie sotto l’albero: racconti e laboratori per bambini” dalle 16 alle 19. Prosegue con successo l’esposizione “Castiglione del Lego” nei festivi e prefestivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Il “Mercatino degli hobbisti” in via Vittorio Emanuele si svolgerà sabato dalle 15 alle 20 e domenica dalle 9 alle 20.

I prossimi appuntamenti

Domenica 29 dalle ore 14.30 e fino alle 17 “Grande Tombola” in Piazza Mazzini a cura dell’associazione “Quelli del ’65” e di “Trasimeno Teatro”: oltre alla classica tombola in piazza si svolgerà la “Ruota della Fortuna” e il “Gioco del Prosciutto”. Al vincitore della tombola un televisore Full HD da 43 pollici e tanti premi come cene nei ristoranti locali, cesti natalizi, prodotti tipici locali e tanto altro. Alla fine della tombola con le stesse cartelle si può partecipare all’estrazione di altri 8 premi: primo premio un viaggio per 2 persone. L’estrazione finale si svolgerà subito dopo la Tombola e i numeri estratti verranno pubblicati nelle pagine Facebook e sul sito ufficiale “www.lucisultrasimeno.it”: le cartelle sono attualmente in vendita nei bar del territorio.

Sempre domenica dalle 17, per le vie del paese, uno spettacolo del Gruppo Folkloristico Agilla e Trasimeno, con il classico repertorio di balli e musica tradizionale del territorio lacustre.

Lunedì 30 dicembre, dalle ore 15 a Palazzo della Corgna, “Storie da Castiglione: il corgnolo scomparso” una divertente caccia al tesoro organizzata per tutti dallo “Sportello Europa Comune di Castiglione del Lago” e dal “Progetto Erasmus+”.

Visitabile nei giorni festivi e prefestivi Via del Forte ospita la “Mostra di Presepi Artigianali”, appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della tradizione.

E per la mezzanotte del 31 dicembre gli organizzatori stanno preparando una piacevole sorpresa per i visitatori dell’Albero di Natale che entreranno durante l’apertura straordinaria. Gli orari di ingresso a San Silvestro saranno così modificati: dalle 16:30 alle 20 e dalle 23 alle 2 di notte del primo gennaio.

Educazione civica

Intanto, proprio l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze, la Direzione didattica “Franco Rasetti” ha consegnato un assegno da 930 euro a favore dell’associazione “Eventi Castiglione del Lago”. Con una popolazione scolastica di circa mille piccoli studenti nel territorio castiglionese l’adesione alla raccolta fondi da parte degli alunni delle scuole d’infanzia e delle primarie è stata quasi totale. “Abbiamo dato ai bambini una lezione di educazione alla cittadinanza – ha dichiarato la Dirigente Stefania De Fazio –. Quando una comunità chiama il cittadino deve rispondere. Ogni evento sul territorio non ci vedrà mai estranei o distanti”.

“Il nostro albero segna l’inizio di un nuovo corso per Castiglione del Lago ¬ ha affermato il sindaco Matteo Burico -, un sogno diventato realtà grazie ad una comunità fatta anche di tante famiglie e della scuola. Con questa iniziativa abbiamo trovato il modo di liberare nuove energie; c’era voglia di sentirsi parte di una comunità. Abbiamo fatto un piccolo passo, ma se ci prendiamo per mano questo nostro paese può diventare elemento di attrazione non solo per i turisti ma anche per noi stessi“.

Infine Marco Cecchetti presidente di Eventi ha dato il merito di tutto alla comunità intera: “La sfida ora è continuare a tenere accesa la luce sul lago anche dopo il 6 gennaio. Le prime piantumazioni di alberi, grazie alle adozioni delle lampadine, avranno luogo proprio presso i plessi scolastici”.