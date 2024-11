Albero di Natale di Castiglione del Lago, fervono i preparativi tra conferme e novità: accensione il 7 dicembre - Tuttoggi.info

Pieno fermento per far sì che la favola possa rivivere ancora e il calore delle festività natalizie possa riflettersi tra le leggere onde del Lago Trasimeno, abbracciando le migliaia di visitatori umbri e quelli attesi da fuori regione. Sono entrati nel vivo, infatti, i preparativi per la quinta edizione di “Luci sul Trasimeno”, la manifestazione organizzata dall’associazione Eventi Castiglione del Lago APS. che, forte dei suoi oltre 100 volontari, si appresta a realizzare l’Albero di Natale in acqua più grande del mondo e un’infinità di iniziative collegate. Con tante novità in arrivo per soddisfare le attese e la curiosità di grandi e piccini per quello che rappresenta un evento unico nel suo genere.

Intanto c’è quella relativa alla data di accensione che regalerà un giorno in più di emozioni: il “tasto magico” dello speciale albero di Natale verrà pigiato alle 17.30 del 7 dicembre prossimo anziché nel pomeriggio dell’Immacolata. Ma ancor più coinvolgente sarà la novità del “Wonder Show”, uno spettacolo di luci e pura meraviglia che, ripetuto per ben tre volte nell’arco di ogni singola sera, andrà a disegnare in cielo coreografie luminose mozzafiato, pronte a rispecchiarsi sull’acqua del bacino lacustre. Facile immaginare l’impatto emozionale a livello visivo in combinazione con le 2.400 luci perimetrali e le 250 lampade interne che adornano un albero capace di estendersi per 1.080 metri di lunghezza e 50 metri di larghezza, grazie a 7.165 metri di cavo sorretti da 166 pali portanti, e di utilizzare il 100% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

L’albero di Natale sarà unicamente visibile attraversando un percorso che promette grande impatto soprattutto per i più piccoli, fatto di luci e di attrazioni coinvolgenti come il “Babbo Natale Xmas Garden”, con la possibilità di incontrare Santa Klaus e i suoi aiutanti tra sorprese incantate e tantissimi giochi, e il “Sentiero del Presepe” in un’ambientazione straordinaria e ricca di magia. All’interno anche l’inedito “Xmas Café”, che però sarà preceduto dall’area riservata alla vera grande novità 2024 in una location accessibile a tutti: sbarca a Castiglione del Lago, infatti, “Chocolake” una dolce parentesi firmata Eurochocolate, manifestazione pronta a sbarcare per la prima volta al Trasimeno con i propri stand in cui sarà possibile degustare e acquistare decine di tipologie di cioccolata.

Ma non è tutto: a grande richiesta ecco di nuovo il “Ghiaccio Park” con una pista di pattinaggio su ghiaccio totalmente rinnovata, il tradizionale “Villaggio dei mercatini” con il migliore artigianato e le più svariate tipicità, “Castiglione del Lego” per un trionfo di mattoncini colorati e costruzioni da record e gli allestimenti lungo le vie del centro storico (tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet www.lucisultrasimeno.it).

Un’infinità di proposte per tutti i gusti e le età, insomma, pronte a rendere Castiglione del Lago sempre più fruibile e attrattiva per le prossime festività e fregiarsi del titolo di vero “Borgo delle Feste”.

Luogo: via del belvedere, 1, CASTIGLIONE DEL LAGO, PERUGIA, UMBRIA