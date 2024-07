Alberi caduti a Roma, almeno due indagati tra dirigenti Comune - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Ci sono almeno due indagati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sugli alberi caduti nella Capitale. Sul registro degli indagati in particolare, a quanto apprende l'Adnkronos, comparirebbero i nomi dei vertici del dipartimento tutela ambientale e della gestione territoriale ambientale e del verde del Campidoglio.

Solo lo scorso novembre nella Capitale sono caduti alberi e grossi rami, provocando diversi feriti. In un caso, in una giornata di forte vento, un'anziana è morta, colpita da un albero mentre camminava in via Donna Olimpia a Roma e la procura ha subito aperto un fascicolo per omicidio colposo. La donna, 82 anni, si trovava sul marciapiede quando il grosso albero si spezzò a circa un metro e mezzo da terra. Sul posto intervennero i sanitari del 118 ma per l'anziana non c'era più nulla da fare.