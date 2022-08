Alberi pericolosi, il Comune di Spoleto ne abbatte 8 - Tuttoggi

8 gli alberi arrivati a fine ciclo vegetativo tra viale Martiri della Resistenza, Parco Chico Mendes, via III settembre e via Fonte Pescaglia

Inizieranno martedì 23 agosto gli interventi di abbattimento – promossi dal Comune di Spoleto – che interesseranno otto alberi arrivati ormai a fine ciclo vegetativo (e dunque che rischiano di essere pericolosi) e presenti in quattro diverse zone della città.

L’intervento più importante, rispetto al quale è stata emessa un’ordinanza per la disciplina del traffico dalle ore 6.00 alle 18.00, è in programma in viale Martiri della Resistenza ed interesserà due tigli quasi totalmente secchi e a rischio cedimento. Gli alberi, che si trovano sul lato destro in direzione via dei Filosofi – piazza Garibaldi, sono state già oggetto di intervento in passato e rappresentano ormai un pericolo per i pedoni ed i veicoli che circolano quotidianamente nella zona.