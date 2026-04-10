 Albanese "Bene termovalorizzatori in Sicilia. Con volontà si può fare tutto" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Albanese “Bene termovalorizzatori in Sicilia. Con volontà si può fare tutto”

ItalPress

Albanese “Bene termovalorizzatori in Sicilia. Con volontà si può fare tutto”

Ven, 10/04/2026 - 15:03

Condividi su:


PALERMO (ITALPRESS) – “Il cambiamento sta già avvenendo con la progettazione e la realizzazione dei termovalorizzatori: di questo va dato atto al governo Schifani, che finalmente ha messo in campo tutto ciò che è necessario. Noi dobbiamo cominciare a parlare al di fuori di schemi e pregiudizi: si può fare il nucleare, si può realizzare un idrogeno che venga dall’energia solare. Si può fare tutto se c’è volontà politica da un lato ed economica dall’altro: proprio perché siamo un’isola possiamo avere delle prerogative climatiche per rilanciare la produzione energetica in ambito internazionale. Siamo purtroppo soggetti alle variazioni del prezzo del gas e degli idrocarburi: questo non può più andare bene, perché perdiamo competitività e non possiamo programmare il futuro”. Così Alessandro Albanaese, presidente della Camera di Commercio Palermo-Enna, a margine dell’incontro ‘Oltre le rinnovabili. Le nuove frontiere dell’energia tra sicurezza, industria e transizione’.

xd8/pc/mca3

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!