Alba sonora: Mademy Quartet si esibisce a Paciano all’VIII Festival Internazionale Green Music - Tuttoggi.info

(Paciano) Alba sonora, i primi suoni del mattino, segmento di esibizione musicale inserito nel calendario del Festival Green Music edizione 2024, ha visto esibirsi un quartetto di musiciste, con strumenti a fiato, dal suggestivo palcoscenico naturalistico; quello del giardino di Palazzo Baldacchino di Paciano. Domenica mattina, prima che il sole si alzasse dietro la collina, Il quartetto Mademy, composto da Eleonora De Lapi, Giulia Magnanego, Silvia Manfredi e Giorgia Mammi, clarinettiste diplomate in Italia e negli Stati Uniti d’ America, si sono esibite con 12 brani musicali scritti od arrangiati per quartetto di clarinetti. A conclusione di ciascun brano, il successivo veniva annunciato con presentazione del titolo, cenni storici , ambientazione del periodo e riferimento dell’autore. Questi i brani eseguiti. ⁠Leggiadra Marina, Cesare Negri. Da The Fairy Queen: Dance of the Fairies Dance of the Monkeys, Henry Purcell. Balletto detto Conte Orlando , Simone Molinaro adat Mademi. Danze Rumene, Béla Bartok. ⁠⁠Agata, Filippo Gambetta. Scherzetto, Pavane and Gopak , Gordon Jacob. El Compadre Merengue, tradizionale arr. Art Marshall. Contrabajeando e Adios Nonino, Astor Piazzolla. Da The Mikado: The Sun Whose Rays, Gilbert and Sullivan. Da Madama Butterfly: Un Bel Di Vedremo, Giacomo Puccini. De Andre medley , F. De Andre, arr. Matteo Rabolini. Caprice for Clarinets , Clare Grundman. Eclettismo e varietà negli stili sono le parole che meglio rappresentano l’esecuzione dell’ensemble per il settore artistico musicale “dell’alba sonora” ( nel calendario del Festival ) che si è esibita ad un pubblico di nicchia, che ha saputo apprezzare il brivido emozionale interpretativo degli brani eseguiti in attesa dei primi raggi del sole che hanno baciato le rose, le piante del giardino e fatto emettere riflessi argentei ai tasti degli strumenti a fiato. A conclusione del concerto il Sindaco di Paciano, Luca Dini, ha preso la parola. Ha ringraziato le artiste per la suggestiva esecuzione e il pubblico intervenuto all’evento che ha considerato unico nel suo genere, in grado di far accarezzare il sorgere del sole, tra note e natura, nel silenzio delle prime ore del mattino. ( FG)

Questo contenuto è stato scritto da un utente della Community. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.