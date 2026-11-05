Alaimo "Piano Casa grande opportunità per Palermo, in linea con l'agenda del Governo" - Tuttoggi.info





PALERMO (ITALPRESS) – “Il Piano Casa è una grande opportunità anche per Palermo partendo proprio dall’edilizia pubblica, che ci sta a cuore vista la possibilità di poter assegnare le abitazioni a chi non ha la possibilità di acquistarla o affittarla: è una misura che potrà supportare tutti gli enti pubblici, consentendo di riutilizzare un patrimonio edilizio che in questo momento versa in una condizione non idonea per essere assegnato”. Lo ha detto il vicesindaco di Palermo e assessore al Bilancio Brigida Alaimo a margine dell’incontro “Piano Casa. Opportunità e prospettive per il territorio”, allo Stand Florio.

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