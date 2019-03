Al via un fitto programma di lavori sulle strade del Comune di Città della Pieve

Lavori sulle strade del Comune di Città della Pieve. Procede il programma che porterà a lavori di pavimentazione ed adeguamento dei manti stradali. In questi giorni verranno aperte le buste di affido dei lavori che partiranno a primavera:

STRADE COMUNALI

Le strade comunali oggetto di adeguamento, per una cifra complessiva di €. 80.248,52 compresa dei 4.062,50 euro destinati alla sicurezza, sono le seguenti: Via Cappuccini (€. 28.492,48 a cui si aggiungono €. 10.810,53 per sottoservizi), Via Marchini (€. 14.449,40), Strada comunale di San Biagio (€. 4.413,39), Via Andrea Vici (€. 5.802,72) e Strada comunale di Caioncola (€. 12.217,50).

Con i fondi ministeriali assegnati recentemente per 70.000 euro verranno eseguiti entro l’anno i lavori di pavimentazione di Piazza di Spagna che oramai da molti anni versa in condizioni di degrado. Un intervento questo che qualifica ed arricchisce ulteriormente il nostro centro storico. La delibera di approvazione dei lavori è stata approvata stamani in giunta.

STRADE PROVINCIALI E REGIONALI

S.P. 308 tratto II (da Città della Pieve a Ponticelli)

Si prevede entro l’estate il completo rifacimento del fondo stradale che seguirà i lavori di Umbra Acque che sta realizzando il nuovo collegamento tra il serbatoio del capoluogo e quello di Ponticelli facendo passare appunto la rete lungo il tracciato stradale.

S.P. 308 tratto III (Strada di Fondovalle – dal confine di Provincia di Siena al confine di Provincia di Terni)

Oltre i lavori già previsti dal km 2+300 al km 2+400 e dal km 4+000 al km 4+400 la Provincia interverrà quest’anno nella strada di Fondovalle con ulteriori e più importanti bitumature per un importo pari a c.ca €. 300.000.

S.P. 309 tratto II

Verranno effettuati lavori di bitumatura dal km 1+500 al km 2+100 e dal km 7+000 al km 8+885 a tratti.

S.P. 311

Nel 2018, si rammenterà, sono stati eseguiti importanti interventi dal bivio di San Biagio fino a Canale.

S.R. 220 Pievaiola

Verranno realizzati interventi di sistemazione in brevi tratti nel territorio di nostra competenza mentre procedono i lavori dell’accordo di programma con l’appalto dei lavori per la rotonda di Castel Del Piano ed il tratto Capanne – Fontignano. Si ricorda come le economie di tali lavori dovevano essere completamente destinate alla sistemazione del restante tratto che è appunto quello che insiste tra Piegaro e Città della Pieve. Per sensibilizzare la Regione a questi interventi ci sono stati in questi anni diversi incontri con l’Amministrazione Comunale ed altri ce ne saranno nei prossimi giorni tesi a trovare una soluzione rapida ad uno dei collegamenti più importanti per il nostro territorio ma lasciato da anni in secondo piano nonostante l’intervento dell’Unione dei Comuni che lo scorso anno aveva in proposito approvato all’Unanimità un documento promosso proprio dal Sindaco di Città della Pieve.

Nel documento veniva anche ripresentata la necessità dell’intervento strategico per il collegamento della Pievaiola al nodo ferroviario ed Autostradale di Chiusi attraverso l’adeguamento e la variante alla S.P. 309 tratto 2°.

S.R. 71

Sono al momento in corso importati lavori di bitumatura da parte di ANAS del tratto compreso tra Po’ Bandino e Moiano. L’intervento si protrarrà anche nei prossimi giorni. Sempre ANAS assicura che entro il 2019 verrà completamente asfaltato l’intero tratto della Umbro-Casentinese che ricade nel nostro territorio comunale.

Ponti e Viadotti

Inoltre, dopo un monitoraggio dello stato di conservazione e manutenzione delle opere, sono previsti per il quinquennio 2019 – 2023 sistemazioni di piani viabili e ponti. A questi sono stati attribuiti i seguenti ordini di priorità: 1 Urgente, 2 Alto, 3 Medio.

I luoghi sotto attenzione e che saranno sottoposti a manutenzione sono i seguenti:

* il ponte sulla s.p. 309 a Moiano, al km 0+200 che ha ordine di priorità 3 e un importo stimato per l’intervento di €. 100.000;

* il viadotto sulla s.p. 308 di Città della Pieve nei tratti km 4+600 e km 5+000 che hanno ordine di priorità 2 e un importo stimato per gli interventi rispettivamente di €. 250.000 e 500.000;

* il ponte sul torrente Astrone lungo la s.p. 308 di Città della Pieve al tratto km 5+300 con priorità 3 ed un importo stimato per l’intervento di €. 150.000;

* il cavalcavia autostradale sulla s.p. 308 di Città della Pieve al km 6+200 con priorità 3 e già finanziato dalla Provincia per una cifra di €. 60.000;

* il ponte su canale nei tratti al km 4+700, 4+800 e 4+900, tutti e tre gli interventi giudicati con priorità 3 per un importo stimato di €. 100.000 ciascuno.

Dovranno invece essere sottoposte a monitoraggio due tratti del viadotto lungo la s.p. 308 di Città della Pieve ai km 4+600 e 5+000 i cui costi stimati per la realizzazione delle indagini tecnico diagnostiche è di €. 15.000 ad intervento.

