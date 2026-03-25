 Al via tour di educazione finanziaria dedicato a previdenza e giovani - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Al via tour di educazione finanziaria dedicato a previdenza e giovani

ItalPress

Al via tour di educazione finanziaria dedicato a previdenza e giovani

Mer, 25/03/2026 - 21:03

Condividi su:


MILANO (ITALPRESS) – Alleanza Assicurazioni, Compagnia del Gruppo Generali, dà il via al Tour Edufin in Italia dedicato alla previdenza dei giovani: 14 tappe per aiutare gli under 35 a orientarsi tra scelte e strumenti di pensione integrativa. L’ultima edizione dell’Edufin Index, l’Osservatorio sulla consapevolezza e sui comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, promosso da Alleanza insieme a Fondazione Mario Gasbarri e con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi, School of Management, ha evidenziato che il livello di preparazione previdenziale degli italiani è ben al di sotto della sufficienza, con donne e giovani in grande difficoltà. Nel 2026, la Compagnia guidata da Davide Passero, rafforza il proprio impegno sul territorio per colmare un gap ancora evidente di educazione finanziaria e assicurativa, con un percorso concreto e accessibile dedicato agli strumenti pensionistici complementari. Nasce così la terza edizione del “Tour dell’Educazione Finanziaria”, con l’obiettivo di coinvolgere oltre 10mila giovani.
f28/mgg/gtr

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!