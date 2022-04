“Dobbiamo mettere a disposizione delle aziende lombarde tutto ciò che è possibile per sostenere il loro percorso di internazionalizzazione, ma non bisogna sovrapporsi negli strumenti: in questa direzione va l’accordo stipulato con Ice” a supporto delle Pmi. A dirlo l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, in occasione del via agli Stati generali dell’Export lombardo.

ban/trl/mrv