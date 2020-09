Al via ordini della nuova Citroèn C4 e è-C4 100% elettrica - Tuttoggi

Sono finalmente ordinabili nuova Citroèn C4 e Citroèn è-C4 – 100% èlectric. Vettura compatta di nuova generazione, sovverte i codici del suo segmento e aggiunge tutta l’identità Citroèn con una progettazione audace: una silhouette che unisce i canoni stilistici di diverse tipologie di vetture e segna una nuova tappa dello stile Citroèn. Tutti i vantaggi del programma Citroèn Advanced Comfort per un comfort globale per tutti i passeggeri, caratteristiche amplificate dall’è-Comfort della versione elettrica. La scelta della motorizzazione è tra 100% elettrica, benzina o diesel. Nuova C4 e Nuova è-C4 – 100% èlectric si posizionano nel cuore del loro segmento con una gamma ricca, in grado di soddisfare le aspettative di tutti i clienti.

Con una gamma che parte 34.900 euro per la versione elettrica, da 22.900 euro per la versione benzina e da 26.400 euro per la motorizzazione Diesel, Citroèn rende accessibile a tutti l’auto elettrica e prosegue la sua strategia che consiste nell’offrire a tutti il massimo del design e del comfort. Citroèn C4 e Nuova è-C4 – 100% èlectric arriveranno nelle concessionarie italiane a gennaio 2021.

(ITALPRESS).