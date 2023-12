Al via le domande per l'Assegno di inclusione - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Dal 18 dicembre è possibile presentare la domanda per l’Assegno di Inclusione, la nuova misura, che sostituisce il Reddito di cittadinanza e offre alle persone fragili o in condizione di grave disagio un sostegno economico e un percorso verso l’inclusione sociale e lavorativa. La domanda potrà essere presentata nella sezione dedicata del sito Inps – utilizzando lo SPID, la Carta nazionale dei servizi o la Carta d’identità elettronica – oppure rivolgendosi a un Patronato. Dal 1° gennaio le domande potranno essere inoltrate anche attraverso i CAF. I requisiti di accesso, le modalità di presentazione della domanda, la descrizione del percorso di attivazione e ulteriori dettagli sono riportati nella Circolare Inps 105 del 16 dicembre. La misura si rivolge ai nuclei familiari con disabili, minorenni, soggetti di età superiore ai 60 anni, soggetti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla Pubblica Amministrazione. L’Adi avrà una durata di 18 mesi e si potrà rinnovare ogni 12 mesi. Primi pagamenti a partire dal mese di gennaio.

